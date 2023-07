Déze zoet-hartig combinaties zijn verrassend lekker

Trek jezelf uit de dagelijkse culinaire sleur met deze spannende zoet-hartig combinaties

Roomijs met olijfolie en zout

In Italië is het doodnormaal: gelato con olie e sale, oftewel ijs met olijfolie en zout. Toen Jamie Oliver het recept een paar jaar geleden aan de rest van de wereld introduceerde, stonden we met onze oren te klapperen. IJs met zout? En olijfolie?! Nou, dat blijkt dus een verrassend lekkere combi. Het enige dat je nodig hebt, is een bolletje (of twee) vanille- of roomijs, een scheutje goede olijfolie en een héél klein sprenkeltje zout.

Doperwtenijs

Doperwten hebben een milde, lichtzoete smaak. Helemaal niet zo gek dus dat je ook erg lekker sorbetijs ervan kunt maken. Vooral de combinatie met limoen, munt en kokosmelk is een winnaar.

Bacon en ahornsiroop

Bacon is een echte zoute smaakmaker die prima hand in hand gaat met zoetigheid. Vooral met ‘herfstige smaken’ als ahornsiroop, appel, kaneel en pecannoten komt bacon goed tot z’n recht. Je kunt ook een krokant gebakken baconstrip in chocolade dopen voor een onverwachte zoet-zoute snack.

Zoete aardappel: muffins, brownies en andere zoete snacks

De naam zegt het al: zoete aardappel is zoet van smaak. Toch gebruiken we ‘m voornamelijk in hartige gerechten. Lekker uit de oven met een beetje rozemarijn en olijfolie, bijvoorbeeld. Deze zoete pieper heeft echter veel meer in z’n mars. Japanners maker bijvoorbeeld suito potato ervan, een soort cakeballetjes. In brownies doet zoete aardappel het ook heel goed. Door de romige, zoete textuur kun je zelfs suiker en boter weglaten.

