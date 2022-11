Dit doet laurierblad met de smaak van je gerecht

Laurierbladeren zijn een populaire smaaktoevoeging in gerechten, vooral wanneer het om kruidige, winterse recepten gaat. Maar je eet het blad zelf niet, en dat roept vragen op. Want waarom haal je het uit de pan voordat je een gerecht opeet en wat doet het dan precies met je gerecht?

Laurierblad als smaakmaker

Of je nou een stoofpot, een soep of een saus helemaal zelf maakt, laurier is een vaak genoemd ingrediënt in recepten. Vooral wanneer gerechten lekker lang moeten pruttelen om op smaak te komen, wordt laurier toegevoegd. Maar het blad eten? Dat doen we dan weer niet. In vrijwel elk recept met laurier bestaat de laatste stap uit de bladeren uit de pan vissen, omdat die bladeren tijdens het koken hard blijven. Het is dus vooral de smaak die in de saus trekt die het ‘m doet, en niet het blad zelf.

Kookplatform Culy omschrijft die smaak als “De wat bittere, houtachtige smaak van laurier snijdt mooi door zuren.” Klinkt dat je als hobbykok nog een beetje vaag in de oren? Het betekent eigenlijk niets meer en niets minder dan dat laurier en zure ingrediënten een goede combinatie zijn. In een gemiddeld zuurkoolrecept of gerecht met ingelegde groenten kom je laurier dus wel tegen.

Gedroogd of vers?

De laurierstruik groeit oorspronkelijk in landen rondom de Middellandse Zee, maar doordat-ie goed tegen kou kan, is groeien in Nederland ook geen probleem. Daarom kun je laurierbladeren zowel gedroogd als vers in een gerecht gebruiken. Voor welke keuze je gaat maakt eigenlijk weinig uit, want de aromatische smaak die aan de bladeren zit blijft volgens chefs gewoon behouden bij de gedroogde versie.

Recepten met laurier

Zelf een gerecht met laurier koken? Wat dacht je van deze pastinaakpuree met laurier en gepofte knoflook, een heerlijke zuurkoolsoep met witte bonen of één van deze vegetarische stoofpotjes? De toevoeging van laurier is bij al deze gerechten een extra smaakmaker.

Bron: Culy, De Kruidenbaron