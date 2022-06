Dit geheime ingrediënt maakt elk Italiaans gerecht nóg lekkerder

Italiaanse gerechten zoals caprese, spaghetti napolitana of pizza behoren bij veel mensen tot hun favoriete gerechten. Dat snappen wij wel, want je raakt de smaak nooit beu. Maar hoe maak je zelf die overheerlijke pasta of pizza die je enkele jaren geleden op vakantie in Italië hebt gegeten?

Italiaans gerecht

Dat je de échte Italiaanse smaak niet terug proeft in je eigen gerechten, heeft mogelijk te maken met de kwaliteit van de ingrediënten. Die is in Italië heel anders dan hier in de supermarkt. Maar er is een trucje die de Italianen graag gebruiken om een mediterraans gerecht een intense smaak te geven.

Umami

Je hebt vast wel eens van umami gehoord, het vijfde menselijke smaakzintuig. Dit zintuig wordt geactiveerd door tal van voedingsmiddelen die het zout glutamaat bevatten. Dit zijn meestal bijzonder eiwitrijke of gefermenteerde voedingsmiddelen zoals parmezaan, vlees of bonen, maar ook champignons of sauzen zoals sojasaus én tomatensaus. En laat dít nu de smaakmaker van de Italiaanse keuken zijn, in de vorm van tomatenessence.

Tomatenessence

Om zelf tomatenessence te maken heb je verse tomaten (of uit blik), knoflook, ui en verse kruiden nodig. Dit kook je en vervolgens zeef je de saus door een theedoek of fijne zeef. De heldere vloeistof die overblijft wordt tomatenessence genoemd. Het resultaat kan je eenvoudig in een fles doen of in een ijsblokjesvorm invriezen.

De tomantenessence verfijnt alle Italiaanse gerechten, maar vooral de gerechten met tomaten natuurlijk. Voeg tijdens het koken simpelweg wat tomatenessence toe en je zult versteld staan. Je kunt dit ook gebruiken om een heldere tomatensoep wat extra pit te geven. Wil je zelf als een echte Italiaanse kok aan de slag? Maak dan deze tomatenessence.

Zelf tomatenessence maken

Ingrediënten

800 gram vleestomaten

1 sjalot

1 handje basilicum

Peper en zout

1 snufje suiker

3 eetlepels witte azijn

Bereiding

Was de tomaten, pel de sjalot en hak beide grof. Pluk de basilicumblaadjes en doe ze bij de stukjes tomaat en sjalot in een kom. Voeg nu de overige ingrediënten toe en kneed met je handen. Dek vervolgens af met huishoudfolie en laat minimaal vier uur, bij voorkeur een nacht, in de koelkast staan. Daarna ga je alles pureren. Vervolgens zeef je de saus. Leg hiervoor een schone theedoek over een kom en laat het mengsel erdoor lopen. Pak de theedoek goed vast en knijp de resterende vloeistof eruit. Doe de heldere vloeistof in een fles voor in de koelkast of stop het in een ijsblokjesvorm voor in de vriezer en je hebt de perfecte smaakmaker voor alle Italiaanse (tomaten)gerechten. Buon Appetito!

Bron: Freundin.de