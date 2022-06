Dit geheime ingrediënt maakt je brownies nóg sappiger

Bovendien maak je ze zo ook nog eens een stukje gezonder.

Speciaal ingrediënt

Knapperig van buiten, zacht van binnen: zo smaken de perfecte chocoladebrownies. Om het kan soms best lastig zijn om dit resultaat te behalen. Mochten jouw brownies vaak de neiging hebben om van binnen droog te zijn, kan je een speciaal ingrediënt toevoegen dat onmiddellijk voor wat extra sappigheid zorgt. Het klinkt wellicht ongebruikelijk, maar het geheime ingrediënt is courgette.

Extra tip

Door het hoge watergehalte kan een beetje courgette in het browniebeslag ervoor zorgen dat het vocht niet verloren gaat en de kern van de brownie dus lekker sappig blijft. Wel is het belangrijk dat het overtollig water met een doek uit de courgette wordt uitgeknepen voordat je het toevoegt, anders kan het deeg juist te waterig worden.

Zo maak je de perfecte brownies

Je kunt de brownies gewoon bereiden zoals je gewend bent en als laatste een paar geraspte courgetteslierten aan het beslag toevoegen. De courgette kun je pureren met een staafmixer of in een blender mixen, zodat je de stukjes later niet proeft.

Bron: Freundin.de