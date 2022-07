Dit is de reden dat taugé zo gezond is (en dit kun je ermee)

Allereerst: wat is taugé, waar komt het vandaan en waar vind je het? Nou, heb je weleens gehoord van de mungboon, dat kleine groene boontje uit Zuid-Oost Azië? Ontkiem die en je houdt taugé over. Je vindt de – erg gezonde! – kiemgroente vaak terug in de Aziatische keuken. (Zei daar iemand loempia’s? Voilá, het zoveelste excuus om een pitstop te maken bij het Vietnamese eetkraampje op de markt.)

Rijk aan vitamines en vezels

Taugé bevat verschillende vitamines, waaronder B en C, en het mineraal ijzer. Vitamine B is goed voor allerlei dingen, van je concentratievermogen en gemoedstoestand tot je energiehuishouding en zenuwstelsel. Met vitamine C geef je je weerstand een boost en versterk je je huid, botten en bloedvaten. Het bevordert bovendien de opname van ijzer in je bloed. IJzer stimuleert de aanmaak van rode bloedcellen, die er op hun beurt voor zorgen dat je spieren voldoende zuurstof krijgen aangereikt (fijn tijdens het sporten!).

Taugé barst ook van de vezels – belangrijk voor een gezonde spijsvertering en een verzadigd gevoel. Lees: je hebt ’s avonds minder trek in acht speculaasjes bij de koffie. En da’s dan weer gunstig voor een heleboel andere dingen, zoals overgewicht en alle nadelige gevolgen daarvan.

Trucs voor taugé

Ben je geen enorme fan van taugé, maar wel van de voedingswaarden? Je kunt het met wat ketjap manis en sesamzaad op smaak brengen en, bijvoorbeeld, door je wokgerecht roeren. Zonder het op smaak te brengen, is het lekker door je Chinese kippensoep.

Wie van pittig houdt, roerbakt taugé in een pan met een beetje knoflook en sambal badjak. Eén tot twee minuten is voldoende. Gooi de slierten door een salade of bami, of vouw ze in een paar zelfgemaakte loempia’s.

