Dít is dus de beste manier om pizza opnieuw op te warmen

Niets gaat boven een verse pizza, maar ook een dag later kun je de bodem weer lekker knapperig krijgen. Dat doe je echter niet door ‘m opnieuw in de oven te verwarmen...

Pizza opnieuw opwarmen

Overgebleven stukken pizza opwarmen in de magnetron of oven? Dat klinkt als de meest logische optie, maar het is zeker niet de beste. Zowel de oven als de magnetron zorgt er namelijk voor dat de bodem slap wordt en de toppings minder vers smaken. Voor de optie die wél weer een knapperige en lekkere pizza oplevert, heb je niets meer dan een pan en wat water nodig.

Zet de pan op middelhoog vuur en leg de stukken pizza in het midden. Laat de bodem zo’n twee minuten bakken zonder olie of boter toe te voegen. Na twee minuten voeg je enkele druppels water toe aan de pan en zet je de deksel erop. Doordat er stoom ontstaat, smelt de kaas bovenop en wordt de bodem weer krokant. Zo is het net alsof de pizza weer vers uit de oven komt. Kost je weinig tijd en levert een heerlijke lunch op.

Libelle - Zo krijg je een aangekoekte bakplaat weer brandschoon:

Bron: 24Kitchen, Ster in de keuken