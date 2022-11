Dit is het allerslechtste dat je bij McDonalds kunt bestellen

Trek je je niks aan van al dat geneuzel over calorieën en wil je gewoon van een lekkere burger genieten? Groot gelijk, hoor!

Slechtste keuze bij McDonalds

We hoeven je natuurlijk ook helemaal niet uit te leggen dat het eten bij McDonalds ongezond is. Dat is misschien stiekem ook wel wat er zo lekker aan is. Er staat één burger op het menu die er qua calorieën behoorlijk bovenuit springt en dat is de Double Big Tasty. Deze rakker bevat maar liefst 994 calorieën. Niet zo gek, want er zitten twee burgers én een paar plakken bacon op het broodje.

Desserts

Dan willen we je nog even wijzen op de McFlurry. Dit is namelijk de ongezondste keuze als het gaat om desserts. Er staan meerdere smaken op het menu en de McFlurry Twix bevat de meeste calorieën, namelijk 464. Ook het aantal suikers is niet mis: maar liefst 59 gram. Ai!

Iets minder ongezonde keuzes

Omdat deze informatie vrij ongezellig is, willen we je ook op opties wijzen die iets minder ongezond zijn, maar wel heel lekker. Here you go:

Hamburger: 248 calorieën Cheeseburger: 297 calorieën McKroket: 344 calorieën Chili Chicken: 314 calorieën Filet-o-Fish: 326 calorieën McFish: 281 calorieën

Overige opties

Als je zin hebt in een lekker ijsje kun je voor het standaard ijshoorntje gaat, deze bevat slechts 137 calorieën. In een medium frietje zit 329 calorieën, bij een kleine is dat 231 en bij een grote 434. En wil je nou écht gezond doen? Dan kun je voor de Grilled Chicken Salad gaan, deze is 138 calorieën.

