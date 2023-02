Dít is het gezondheidsvoordeel van witbrood ten opzichte van rijstwafels en crackers

Bewust voor een bammetje kiezen? Dan ga je voor volkorenbrood. Dit is de gezondste broodsoort.

Volkoren-, bruin- of witbrood

Bruinbrood is -zoals je waarschijnlijk al weet- gezonder dan witbrood. Bij volkorenbrood wordt volkorenmeel gebruikt, bij witbrood alleen bloem. Gebruik je een mengsel van beide? Dan krijg je bruinbrood. Witbrood staat dan ook niet geheel onterecht bekend als de ongezondste keuze. Het bevat minder vezels, vitamines en mineralen dan bruinbrood of volkorenbrood.

Meer vezels dan crackers of rijstwafels

Maar we hoeven witbrood niet helemaal af te schrijven, zo vertelt Jenneke van Elderen van het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC), het kennis- en adviescentrum voor de bakkerijbranche aan Nu.nl. “In de basis is het advies om te kiezen voor volkoren, maar af en toe witbrood kan prima voor de afwisseling. Tegelijkertijd is het goed om te weten dat een sneetje witbrood altijd nog meer vezels bevat dan bijvoorbeeld een rijstwafel of een cracker.”

Slecht imago

Brood in z’n algemeen lijkt ook een steeds slechter imago te krijgen, maar dat is volgens Jenneke onterecht: “Brood bevat inderdaad koolhydraten, maar die heb je gewoon nodig voor energie en om de dag door te komen. Het mooie aan brood is dat je een heel pallet aan voedingsstoffen binnenkrijgt. Dus niet alleen die koolhydraten, maar ook veel vezels en eiwitten.”

Welke voedingswaarden zitten er nog meer in witbrood volgens het Voedingscentrum? In 1 zelfgesneden snee (45 gram) witbrood zit:

112 kcal energie

0,9 gram vet

0,2 gram verzadigd vet

21,5 gram koolhydraten

1,1 gram suikers

1,2 gram vezels

4,1 gram eiwit

0,5 gram zout

De favoriete tussen-de-middag-hap in veel Nederlandse huishoudens: de boterham. Maar brood is niet alleen lekker om te eten, het is ook reuzehandig, zo blijkt uit deze video. Een paar oude sneetjes komen op deze drie manieren goed van pas:

Bron: Nu.nl