Dít is het maximum aantal kopjes koffie dat je mag drinken

Bij Knack zegt toxicoloog Jan Tytgat dat we helemaal niet zo spastisch hoeven te doen over een kop koffie extra hier en daar. “Er zijn al heel wat studies uitgevoerd naar het langdurige gebruik van koffie, maar er zijn nooit toxische effecten gevonden. Integendeel, volgens sommige studies hebben koffiedrinkers zelfs minder risico op alzheimer. Koffie houdt ons dus ook op lange termijn alerter.”

Verslaving

En met die verslaving valt het ook wel mee, volgens Tytgat: “Als je alle dagen vijf à zeven kopjes koffie drinkt, dan ontstaat er een vorm van hunkeren. Maar dat is louter psychische afhankelijkheid. Dat is hét grote verschil met pakweg alcohol, cocaïne of heroïne: er is niemand die een moord zal begaan omdat hij een dag geen koffie krijgt. En je zult ook niet gaan rillen of zweten.”

Advies

Zijn advies luidt: tussen de zes en tien koppen koffie op een dag moet kunnen. De Hoge Gezondheidsraad van België adviseert niet meer dan 300 à 400 mg cafeïne per dag te nemen opnemen, wat neerkomt op zes (gemiddelde) kopjes koffie, maar: “Zelfs wie dat overschrijdt, zal niet snel in de problemen komen. Cafeïne is een molecule die snel afbreekt, net als alcohol. Daarom is het beter om je cafeïnegebruik te verspreiden over de dag.” Klok je dus in één keer tien koppen naar binnen, dan heb je wél een probleem: “Dat zou je bloeddruk de hoogte injagen, waardoor je zelfs zou kunnen overlijden.” Heftig!

Voedingscentrum

Ons eigen Voedingscentrum zit op één lijn met de Hoge Gezondheidsraad van België. Zij zeggen dat een gezonde volwassene gemiddeld 400 mg cafeïne per dag binnen mag krijgen. Let wel op: producten als cola en thee bevatten ook cafeïne, dus als je hier een paar glaasjes van drinkt, mag je dus minder koffie.

Espresso en koffie van cups

En dan nog wat: wegens cafestol (het molecuul dat effect heeft op het cholesterol in het bloed) adviseert het Voedingscentrum om niet meer dan twee tot drie kopjes espresso of koffie van cups te drinken, niet meer dan een kopje gezet met een cafetière en geen kookkoffie.

Jongeren en zwangeren

Voor kinderen van onder de 13 jaar is het advies om ze geen koffie te geven, en jongeren tussen de 13 en de 18 jaar mogen een kopje per dag. Voor zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven is het advies om niet meer dan 200 mg cafeïne per dag te nemen.

Bron: Knack, Voedingscentrum