Dit is hét originele recept voor caesarsalade volgens kenners

Als de nood aan de man is, gebeuren er bijzondere dingen. De bekende caesarsalade is daarvan een goed voorbeeld. Op 4 juli 1924, the fourth of July dus, een feestdag in Amerika, werd het restaurant van de Italiaanse chefkok Cesare Cardini in Tijuana, Mexico, overspoeld door toeristen. De voorraadkast liep leeg, dus Cesare besloot een salade in elkaar te flansen met de restjes die ze nog wél in huis hadden. Wat denk je? De gasten likten hun vingers erbij af. Een klassieker was geboren.

De caesarsalade is dus niet vernoemd naar de Romeinse staatsman Julius Caesar, maar naar een creatieve chefkok die een zeer stressvolle werkdag beleefde.

Het origineel

Tegenwoordig krijg je allerlei varianten van de salade op je bord. Met kipfilet, spekjes, mosterd, tomaat, avocado of ansjovis, bijvoorbeeld. Dit is voor culinaire puristen een no-go. De échte caesarsalade bestaat uit acht ingrediënten, namelijk bindsla (Romeinse sla), croutons, knoflook, Parmezaanse kaas, een eidooier, worcestersaus, citroensap (al menen sommigen dat er Mexicaanse limoentjes werden gebruikt in het origineel) en olijfolie. Niks meer, niks minder.

Vergeten ingrediënt

Vaak denkt men dat de ansjovis (bewust) wordt overgeslagen bij het maken van de salade, maar er is nóg een ingrediënt dat makkelijk over het hoofd wordt gezien: de worcestersaus. Deze smaakmaker bevat ansjovis, wat de salade die licht zilte smaak geeft.

Hoe de salade écht geserveerd werd in de jaren 20, daar waren we niet bij. Wel weten we dat deze aan tafel werd bereid en dat je met het volgende recept héél dicht in de buurt komt bij het origineel.

Recept: de originele caesarsalade

Voor 2 personen

1 krop Romaine sla, bladeren losgemaakt

1 eidooier

1 teen knoflook

Kneepje limoen- of citroensap

1,5 theelepel worcestersaus

1 theelepel gemalen zwarte peper

Extra virgine olijfolie

2 eetlepels geraspte Parmezaanse kaas

2 geroosterde sneetjes baguette (2 croutons)

Zó maak je ’m:

Pak een grote, het liefst houten, saladeschaal. Doe daarin de citroen- of limoensap, de knoflook, de eidooier, de peper en de worcestersaus en meng met een vork tot een romig mengsel. De knoflookteen plet je ondertussen heel fijn met de vork.

Voeg al kloppend de olijfolie toe en daarna de kaas. De dressing is nu klaar. Leg de blaadjes sla in de schaal en zorg dat ze goed bedekt worden met de dressing. Het blad mag heel blijven.

Serveer de slabladeren met de croutons. Strooi nog wat geraspte Parmezaan over de salade en de croutons om het af te maken.

