Dit is het verschil tussen donkere en lichte sojasaus

De tientallen verschillende flessen sojasaus in de toko zijn er niet voor niets. Om het nog ingewikkelder te maken: er zijn meerdere landen die hun eigen sojasaus hebben ontwikkeld en die smaken allemaal anders.

Chinese lichte sojasaus

Deze sojasaus heeft een lichtere bruine kleur, is meestal een beetje doorzichtig en smaakt zouter dan donkere sojasaus. Het geeft je eten geen kleur en wordt vaak gebruikt voor koude gerechten.

Chinese donkere sojasaus

Donkere sojasaus heeft een langere fermentatietijd dan lichte, waardoor de saus een stuk dikker en minder vloeibaar wordt. De smaak van donkere sojasaus is een stuk complexer en minder zout dan de lichte variant. Daarom wordt het vrijwel altijd toegevoegd aan warme gerechten.

Donkere Japanse sojasaus

Japanse sojasaus wordt ook wel shoyu genoemd. Deze sojasaus wordt vaak in de supermarkt verkocht en vind je op de tafels van bijvoorbeeld sushirestaurants. De smaak is vol en zout en wordt zowel gebruikt om mee te koken als om te marineren.

Lichte Japanse sojasaus

Deze sojasaus is zoeter, zouter en intenser van smaak dan de donkere. Die zoete smaak komt door de toevoeging van mirin, Japanse rijstwijn. Net als bij de Chinese lichte sojasaus geeft het je eten geen kleur. Deze sojasaus wordt vaak gebruikt in sauzen of om mee te koken.

Thaise lichte sojasaus

Thaise lichte sojasaus kun je vergelijken met Chinese lichte sojasaus. Deze variant is zout van smaak en wordt vaak gebruikt in Pad Thai of andere wokgerechten.

Thaise donkere sojasaus

Thaise donkere sojasaus heeft een zoete smaak, omdat er palmsuiker in is verwerkt. Net als bij Chinese donkere sojasaus geeft het gerechten een donkere kleur en een zoet-zoute smaak.

Thaise zoete sojasaus

Thaise donkere sojasaus niet zoet genoeg? Je hebt ook een nog zoetere variant waaraan extra suiker is toegevoegd. Vaak wordt deze saus gebruikt als marinade of dipsaus.

Ketjap

Ketjap is een Indonesische sojasaus die op smaak wordt gebracht met palmsuiker, steranijs en laos. Er zijn maar liefst vijf verschillende soorten ketjap, waarvan ketjap manis de bekendste is in Nederland. Ketjap manis is een dikke, stroperige substantie en wordt toegevoegd aan gerechten als nasi goreng en babi ketjap.

Tamari

Tamari is een glutenvrije sojasaus uit Japan die in tegenstelling tot shoyu weinig tot geen tarwe bevat. Deze sojasaus is een stuk dikker en donkerder dan klassieke sojasaus en kan worden gebruikt in zowel koude als warme gerechten.

Bron: Culy, Asianfoodlovers