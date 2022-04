Dit is hoe je witte asperges het beste kunt bewaren

Laat je de asperges schillen bij de boer? Wanneer ze ze voor je vacumeren blijven ze twee tot drie dagen goed in de koelkast. Net zo lang als je rauwe, ongeschilde asperges in de koelkast kunt bewaren. Je kunt laatstgenoemde asperges het beste in een vochtige, schone theedoek wikkelen. Heb je ze in een schaal gekocht die met folie is afgedekt? Dan blijven ze in de koelkast zo’n vijf dagen goed.

Asperges invriezen

Wil je de asperges langer bewaren, dan kun je ze invriezen. Dat kan op twee manieren: blancheer de asperges kort en verpak ze in een diepvrieszakje. Bij min-achttien zijn ze twaalf maanden houdbaar. Als je de asperges niet wil blancheren, kun je ze schillen met een dunschiller. Het onderste stukje, ongeveer een centimeter, snij je van de asperge af. Ook hierbij moeten de asperges goed worden afgedekt in een diepvrieszakje. Met deze methode hou je de asperges zo’n vier tot zes maanden goed.

Goed om te weten: bij bereiding hoef je ze niet eerst te ontdooien. Je kunt ze dan direct in een pan met ruim kokend water doen.

Gekookte asperges

Geschilde en gekookte asperges kun je niet langer dan één dag bewaren in de koelkast. Niet zo erg, want witte asperges zijn bijvoorbeeld ook heerlijk door een salade. Je kunt de groente het beste in eigen kookvocht en afgedekt met folie of in een afgesloten bakje bewaren. Gekookte asperges kun je helaas niet bewaren in de vriezer en moeten de volgende dag echt worden opgegeten. Pas daarom goed op dat je niet te veel koopt.

Dit is hoe je groene asperges langer vers houdt:

Bron: Voedingscentrum, Bonenenbiet