Dit is misschien wel het makkelijkste taartrecept ter wereld Beeld Getty Images

Geen keukenprinses of gewoon heel veel haast? Dan is deze bladerdeegtaart iets voor jou. Dit recept is niet alleen super makkelijk, maar is ook nog eens zo klaar. Een lekkere aanrader voor op de paastafel.