Dít is waarom elke koffiesoort een ander cafeïnegehalte bevat

Niet elke koffieboon bevat hetzelfde gehalte aan cafeïne. Als je in de ochtend echt een sterke bak nodig hebt, dan is het dus goed om de juiste bonen in te huis halen. Benieuwd welke koffieboon bij jouw cafeïnebehoefte past? Lees dan snel verder.

Arabica of Robusta

De meest gebruikte koffiebonen over de hele wereld komen van de Arabicaplant. Elke Arabicaboon bevat ongeveer één tot anderhalf procent cafeïne. Sterker zijn de Robustakoffiebonen, met twee procent cafeïne per boon. Hoe dat kan? De Robustaplant groeit lager aan de grond, waardoor deze zich beter moet beschermen tegen invloeden van buitenaf. Ideaal dus voor gebruik in je cappuccino of latte macchiato, als je behalve van het heerlijke melkschuim óók wilt genieten van de smaak en het effect van koffie.

Branding

Niet alleen het soort koffieboon, ook de branding hiervan is bepalend voor het gehalte aan cafeïne dat je binnenkrijgt. Er zijn vier soorten brandingen: licht, medium, medium-donker en donker. De grootste misvatting? Je raadt het vast al: in een donkere branding, zoals French of Italian roast, zit niet meer cafeïne dan in een lichte branding.

Lichtere branding, meer cafeïne

Maar hoe zit het dan wel precies? De massa en hoeveelheid gebruikte koffie zijn van invloed op het uiteindelijke cafeïnegehalte. Hoe langer (donkerder) koffiebonen worden geroosterd, hoe meer ze uitzetten en hoe meer gewicht ze verliezen. Ze verliezen dan ook dichtheid en bevatten dus minder cafeïne. Lichtere brandingen bevatten schep voor schep meer cafeïne, omdat één schep simpelweg meer bonen bevat. Tijdens het branden zelf wordt geen cafeïne verbrand, alleen het volume van de bonen verandert. En dat heeft dus weer invloed op de sterkte van je kop koffie.

Conclusie

Heb je flink wat cafeïne nodig? Dan zijn Robusta koffiebonen jou op het lijf geschreven. Deze bevatten bijna de dubbele hoeveelheid cafeïne per boon vergeleken met Arabica koffiebonen. Daarnaast kun je dan het beste kiezen voor een lichte branding.

Feitje: over het algemeen wordt Arabica vaker gebruikt om speciale koffie te maken, terwijl je Robusta vaker tegenkomt op plekken waar ze oploskoffie en goedkopere alternatieven serveren.

Voel je je soms slecht over je behoefte aan koffie? Dat hoeft niet! In onderstaande video zie je alles over, jawel, de gezondheidsvoordelen van koffie.

Bron: Koffiepartners.nl