Dít is waarom er geen voedingsetiket op wijn zit

Voor dranken met minder dan 1,2 procent alcohol is het verplicht om te vermelden wat er precies in het product zit. Zelfs flesjes water bevatten een voedingsetiket. Hoe kan het dan dat wijnboeren wél de samenstelling van hun wijnen mogen verdoezelen?

Wet

Dat komt simpelweg doordat alcohol niet onderworpen is aan dezelfde regels als andere dranken en voedingsmiddelen. Alcohol valt onder de Alcohol- en Tabakswet, en het is aan de branche om te bepalen wat er precies op de voedingslabels komt te staan. Daarnaast vermoedt de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) dat het deels te maken heeft met de natuurlijke herkomst van wijn. De wet zou daar nog op afgestemd zijn.

Wijnboeren hoor je er niet over klagen. Een voedingsetiket zou hen immers dwingen te vermelden hoeveel calorieën en suikers een fles bevat. Spoiler: in een fles witte wijn zitten zo’n 500 calorieën, wat neerkomt op ongeveer 100 calorieën per glas. Drink je een glas rode wijn, dan krijg je al gauw één suikerklontje binnen. Dat maakt een onschuldig borreltje op het terras toch een stuk minder aantrekkelijk.

Allergenen

Wat wél verplicht is om op het etiket terug te laten komen, zijn het alcoholpercentage en de allergenen in een fles, zoals sulfieten. Soms komen die van nature in wijn voor, maar ze worden ook regelmatig toegevoegd voor een langere houdbaarheid. Toch wel erg benieuwd naar de samenstelling van een fles wijn? Online kun je de ingrediënten en voedingswaarden van flessen wijn wél gewoon vinden.

Bron: huffingtonpost.com, npo3.nl Beeld: iStock