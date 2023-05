Dít is waarom je een scheutje olijfolie bij je koffie moet doen

Starbucks, de grootste koffieketen ter wereld, introduceerde eerder dit jaar het drankje in koffieland Italië.

Fluwelige smaak

Een lepel extra vierge olijfolie uit Toscane in de koffie zorgt volgens Starbucks voor een ‘onverwachte, fluwelige en boterachtige smaak’. De drank wordt verkocht onder de naam oleato, Italiaans voor ‘geolied’. De olijfolie legt een dun laagje vet op de koffie.

Gezondheidsvoordelen

Olijfolie is een gezond vet en is goed voor het hart. Ook zou het ontstekingen verminderen, alhoewel het effect van een scheutje in de koffie weinig effect zal hebben op de gezondheid. Een lepel olie zorgt wel voor ongeveer 120 calorieën extra, aanzienlijk meer dan een scheutje koffiemelk, dat volgens het Voedingscentrum slechts 11 calorieën telt. Voor de kilo's hoef je dus niet over te stappen op de oleato.

Vet toevoegen

Vet toevoegen aan koffie is niets nieuws. In feite is het ook wat melk toevoegt aan je koffie, net zoals bij room (denk maar aan de espresso con panna), of vanille-ijs (affogato). Olijfolie is dan misschien minder zoet dan eerder genoemde opties, het brengt wel een volle smaak met zich mee. Dus, mocht je een keer klaar zijn met je standaard bakkie, voeg dan eens olijfolie toe. Wie weet is het je nieuwe favoriet!

Bron: Parool