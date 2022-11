Dit is waarom je een snee brood in je zelfgemaakte erwtensoep moet doen

Het enige wat je nodig hebt is een snee brood.

Roggebrood met mosterd en katenspek

Bij erwtensoep wordt er vaak een snee rogge-, volkoren- of meergranenbrood met mosterd en katenspek gegeten. Dat brood is niet alleen lekker als bijgerecht, maar ook nog eens handig tijdens het bereiden van de soep.

Erwten zakken naar bodem

Erwtensoep maken is niet zo makkelijk als het lijkt. De soep is vaak te dun, de erwten zijn te kort gekookt of ze blijven aan de bodem plakken. Zelfs als je goed hebt geroerd. Gelukkig is voor dat laatste probleem een simpele oplossing: wanneer je een snee brood onderin de pan legt, zakken de erwten niet naar de bodem en branden ze ook niet aan. Zo simpel kan het zijn.

Gezondheidsvoordelen erwtensoep

Wist je dat snert enorm gezond is? Erwtensoep bevat vitamine A, B en C en mineralen als fosfor, kalium en magnesium. In dit artikel leggen we uit waarom je vaker erwtensoep wilt eten.

Bron: Smulweb