Dít is waarom je eieren niet in de koelkastdeur moet bewaren

Je kunt eieren het beste niet in de koelkastdeur bewaren omdat ze daar sneller rotten. Door het constant openen en sluiten van de koelkastdeur ontstaan schommelingen van de temperatuur, waardoor het rottingsproces kan versnellen.

Waar dan wel?

Een plekje achterin je koelkast is een betere optie. Op de middelste plank van je koelkast is de temperatuur het meest constant. Daarnaast doe je er ook goed aan om de eieren te bewaren in het doosje, dan drogen ze niet uit en blijven ze langer goed.

Ze moeten wel écht in de koelkast

Er ontstaat nog vaak discussie over of eieren überhaupt in de koelkast thuis horen. Dit komt omdat ze in de supermarkt ook niet in de koeling liggen. Ze worden buiten de koeling bewaard met dezelfde reden: temperatuurverschil. Als ze in de koeling zouden staan, en iemand ze daar vervolgens uithaalt en mee naar huis neemt ontstaat er condens. Het ei wordt vochtig, waardoor schadelijke bacteriën meer kans hebben om te groeien. Bij het uitladen van de boodschappen je doos eieren achterin de koelkast leggen, dus!

