Dít is waarom je olijfolie nooit naast het fornuis of in de felle zon moet zetten

De kans is groot dat je nooit hebt stilgestaan bij waar je je olijfolie bewaart. Vaak zetten we de fles direct naast het fornuis; wel zo makkelijk tijdens het koken. Toch is dit absoluut geen goed idee. Olijfolie oxideert namelijk snel bij hitte en ook de smaak gaat er flink op achteruit. Om die reden zet je dit goedje beter ook niet op de vensterbank in de brandende zon.

Waar bewaar je olijfolie dan wel? Om de kwaliteit van het product te waarborgen, is het belangrijk dat olijfolie op een donkere en koele plek bewaard wordt. En nee, dat is niet in de koelkast. Bij te lage temperaturen ontstaat condensatie in de fles, waardoor de olie verdund wordt. Bewaar de fles dus enkel op kamertemperatuur. Veilig in een keukenkastje is het beste.

Hoe lang bewaren?

Heb je de ideale omstandigheden voor je olijfolie gecreëerd, dan kun je de olijfolie enkele maanden bewaren nadat de fles is geopend. Hoeveel maanden dit precies is, hangt af van het product. Kwalitatief hoge olijfoliën houden het gemiddeld zo’n 18 maanden vol. De meer ‘standaard’ olijfolie kun je ongeveer een jaar bewaren. Twijfel je of je olijfolie nog goed is? Dan luidt het eeuwenoude advies ‘kijk, ruik en proef’.

Bron: 24kitchen.nl