Dit is waarom koffie mét melk zo gezond is Beeld Getty Images/EyeEm

Ga je het liefst voor een zwarte koffie vanwege het lage aantal calorieën? Think again. Koffie met melk is een stuk gezonder en wel om deze opvallende reden. (Volgende keer toch maar weer een cappuccino bestellen.)