Dit kun je nog maken van overgebleven wraps

Tortillachips

Tover overgebleven wraps om tot tortillachips. Snijd de wraps in puntjes, hussel ze in een kom met wat olie en zout en doe ze in de oven op 180 graden voor 10 minuten. Heerlijk met guacamole of een van deze dips voor iedereen die avocadomoe is.

Quesadilla

Een quesadilla is een tortilla die wordt gevuld met gesmolten kaas en andere lekkernijen. Je kunt het vergelijken met de Mexicaanse versie van een tosti. Vul de wrap bijvoorbeeld met kaas, (plantaardige) kip, paprika, tomaat en sjalotten en leg ‘m daarna even onder de gril. Hmm!

Zoete tortillachips

In plaats van hartige tortillachips kun je ook zoete chips maken. Snijd de wraps in puntjes, hussel ze in een kom met wat kaneel, suiker en gesmolten boter en doe ze tien minuten in de oven op 180 graden. Met wat slagroom, chocoladesaus en fruit heb je het perfecte toetje.

Huevos Rancheros

Wraps zijn hartstikke geschikt om mee te ontbijten en daar weten ze in Mexico alles van. Het populaire ontbijtgerecht huevos rancheros bestaat uit gebakken of gepocheerde eieren in pittige tomatensaus op een tortilla.

Wraps invriezen

Wist je dat je wraps kunt invriezen? Bereid de wraps eerst in de pan of magnetron en laat ze op kamertemperatuur afkoelen. Wikkel ze vervolgens in vershoudfolie en stop de wraps in luchtdichte diepvrieszakjes. De wraps blijven maximaal 3 maanden goed in de diepvries.

