Dit recept voor zoetzure druiven gaat viral

De zoetzure druiven worden de gezonde variant van de populaire Amerikaanse snoepjes ‘Sour Patch’ genoemd. Voor de snack worden altijd groene druiven gebruikt, omdat deze minder zoet zijn dan rode.

Limoen en suiker

Online gaan er drie verschillende recepten rond. Voor het eerste heb je druiven, limoensap en suiker naar keuze nodig. Het recept is simpel: was de druiven, besprenkel ze met limoensap en rol ze daarna in (kokos)suiker of stevia. Zet de druiven daarna zo’n twee tot drie uur in de vriezer.

Met Jell-O

Veel mensen vervangen de suiker door Jell-O, een mierzoet gelatinepoeder dat wordt gebruikt om gelatinepudding en fruitgelei te maken. Hiervoor kun je het bovenstaande recept volgen en limoen eventueel vervangen door water. Jell-O wordt vaak verkocht in Aziatische supermarkten en -toko’s of Amerikaanse snoepwinkels.

Limoen en tajin

Tot slot is er nog het recept waar de suiker wordt vervangen door tajin, een Mexicaanse gemalen chilimix met limoensmaak. Deze combinatie versterkt de smaken in verschillende gerechten, fruit en groenten. Minder zoet dan bovenstaande varianten, maar wel heel lekker.

Bron: TikTok