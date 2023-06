Dít verfrissende ingrediënt maakt je ijskoffie nóg lekkerder

Hint: het is geen haver-, amandel of sojamelk en óók geen karamel. We vertellen je hieronder welk product het wél is en hoe je deze ijskoffie zelf kunt maken.

Zomers ingrediënt

Het ingrediënt waar het om gaat is kokoswater, wat ook wel het vocht van de jonge kokosnoot is. Veel liefhebbers van deze steenvrucht vinden het water heerlijk en verfrissend, waardoor het extra lekker is om in de zomer te drinken.

Bovendien brengt kokoswater verschillende gezondheidsvoordelen met zich mee, waardoor het als ingrediënt in ijskoffie een stuk gezonder is dan bijvoorbeeld karamel. Kokoswater bevat namelijk weinig calorieën, verlaagt de bloeddruk en is rijk aan antioxidanten. Klinkt als muziek in de oren, toch?

Lekker recept voor ijskoffie

Op naar een lekker recept voor een verfrissende ijskoffie op een warme dag! Het recept vraagt om een klein beetje geduld, maar het is je tijd zeker waard.

Wat je nodig hebt

20 gram versgemalen koffie

100 milliliter koud water

Een hoeveelheid kokoswater naar smaak

Handvol ijsblokjes

Zó maak je het recept

Doe de versgemalen koffie samen met het koude water in een pot en laat dit 10-12 uur trekken. Pak een handfilter en zeef het vocht, de opgeloste koffie met water, in een glas dat goed is voor 250 milliliter. Voeg het kokoswater op smaak toe. Zo bepaal je zelf in welke mate de ijskoffie naar kokos smaakt. Voeg tot slot de ijsblokjes toe en je drankje is klaar!

Ben je blij met het resultaat, maar wil je niet altijd 10 tot 12 uur moeten wachten? Gebruik dan grotere hoeveelheden van de benodigdheden, zodat je in één keer een grote kan kunt maken. Zo kun je er langer van genieten! De hoeveelheden hierboven zijn genoeg voor een groot glas ijskoffie, maar dat kun je dus makkelijk verdubbelen. Houd hierbij wel de juiste verhoudingen aan!

Wil je op een later moment nog van de ijskoffie genieten? Je kunt dit recept tot wel tien dagen in de vriezer bewaren.

Zelf ijsjes maken is óók leuk! Hoe? Dat zie je in deze video.

Bron: Freundin