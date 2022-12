Dit wil je proeven: de Caribische pasta van chef Jurino Ignacio

Ingrediënten Voor 4 porties: • 350 gr fusili • 2 kipfilets, in reepjes • 2 el zonnebloemolie • 3 el jerk specerijen* • 3 paprika’s in verschillende kleuren • 3 bosuitjes, in ringen • 2 teentjes knoflook, geperst • 75 ml kippenbouillon • 125 ml slagroom • 75 gr Parmezaanse kaas, geraspt Voor de specerijenmix: • 1 tl gemberpoeder • een takje verse tijm, fijngesneden • 1⁄2 tl pimentpoeder (allspice) • 1⁄2 tl kaneel • 2 tl versgemalen zwarte peper • 1 tl nootmuskaat • 1⁄2 tl cayennepeper • 1 el bruine suiker • 1⁄2 tl paprikapoeder • 1⁄2 tl knoflookpoeder • 1 tl uipoeder

Zo ga je te werk

Meng alle ingrediënten voor de ‘jerk kruidenmix’ en doe dit samen met de olie op de reepjes kipfilet. Bak de kip vervolgens op hoog vuur aan, totdat de buitenkant is dichtgeschroeid. Snijd ondertussen de paprika’s in diamantjes en doe deze bij de kip in de pan. Zet het vuur lager en bak de paprika’s enkele minuten mee, totdat ze zacht zijn en de kip gaar is.

Kook ondertussen de pasta ‘al dente’ volgens de aanwijzingen op de verpakking.

Voeg daarna de geperste knoflookteentjes en de kippenbouillon toe aan de kip en laat dit even inkoken. Nu mogen de ringetjes bosui en de slagroom ook in de pan. Laat het geheel nog enkele minuten zachtjes sudderen en voeg tenslotte de pasta toe aan de saus. Schep de pasta goed door de saus, zodat alle fusili bedekt zijn.

Serveer de pasta met lekker veel geraspte Parmezaanse kaas.

Kome dushi - eet smakelijk! Chef Jurino Ignacio is bekend van onder andere zijn eigen platform Antilliaans-eten.nl en zijn kookboeken over de Antilliaanse keuken.

Bekijk de video van het recept hieronder:

Bron: Dushi Chef Jurino Ignacio