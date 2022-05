Dit zijn de 10 gezondste groenten die je móet eten

Volgens het Voedingscentrum is het belangrijk om als volwassene minimaal 250 gram groente per dag te eten. Naast dat ze weinig calorieën bevatten, zitten ze ook nog eens boordevol essentiële vitamines, mineralen, antioxidanten en vezels die je een vol gevoel geven en tegelijkertijd je gezonde darmbacteriën voeden. Dit ondersteunt je spijsvertering, immuunsysteem en geestelijke gezondheid. Wil je meer groenten eten? Met deze tips komt dat vast goed.

De gezondste groenten

Maar van alle keuzes die er zijn, van asperges tot courgettes en van paprika’s tot pompoen, welke groenten zijn de echte krachtpatsers voor je algehele gezondheid?

1. Donkere bladgroenten

Onderschat de kracht van een zak boerenkool, spinazie of rucola niet. Ze zitten bomvol antioxidanten, waaronder carotenoïden. Daarvan is aangetoond dat ze je beschermen tegen schade door vrije radicalen. Dit zijn agressieve stoffen die schade kunnen toebrengen aan weefsels en cellen. Hierdoor hebben ze trouwens ook een gunstige invloed op de gezondheid van het hart, de bloeddruk en de bloedsuikerspiegel. En of dat nog niet genoeg is, zitten ze vol vitamine A,C, K en B, kalium, calcium en meer.

2. Broccoli

Over een vitaminebom gesproken.... broccoli bevat nauwelijks calorieën, maar wel een ontzettend veel vitamine A, C en K. En die krijg je vooral binnen als je broccoli gestoomd eet. Broccoli kan ook de immuunfunctie en normale ontstekingsprocessen ondersteunen en het lichaam helpen gifstoffen te verwijderen via natuurlijke ontgiftingsprocessen van de lever.

3. Spruitjes

Ondanks dat spruitjes niet de beste reputatie hebben, zijn ze wel hartstikke gezond. Zo bevatten spruitjes de antioxidant kaempferol, wat kan helpen celbeschadiging tegen te gaan. Ze zitten ook vol vitamines, mineralen en vezels, wat goed is voor de algehele immuunfunctie. En hadden we al gezegd dat ze heel weinig calorieën bevatten? Schep je bord maar vol.

4. Zeegroenten

Zeegroenten zoals zeewier, zee-asperges en algen bevatten een breed scala aan vitamines, mineralen en antioxidanten die goed zijn voor je gehele lichaam.

Wat zeegroenten ook interessant maakt zijn de essentiële aminozuren. Deze eiwitten moet je binnenkrijgen via voeding, omdat je eigen lichaam dit niet kan produceren. Een van die aminozuren is methionine. Dit aminozuur zorgt voor gezonde nagels, haar en huid. Ook voorkomt het vetophopingen en ondersteunt het de lever bij ontgifting.

5. Asperges

In vergelijking met andere groenten zijn asperges heel rijk aan vitamine E. Dit is een vetoplosbare vitamine die een rol speelt bij de aanmaak van rode bloedcellen en het in stand houden van spier- en andere weefsels. Bovendien is vitamine E belangrijk voor je weerstand.

Asperges staan ook bekend om de aparte geur die ze geven aan je urine. Dat komt omdat deze groente vochtafdrijvend is en hiermee dus ook goed is voor de nieren. Bepaalde stoffen in de asperge worden in het lichaam omgezet in vluchtige zwavelhoudende verbindingen waardoor je urine een specifiek luchtje krijgt.

6. Rode kool

Naast dat rode kool ontzettend lekker smaakt in combinatie met aardappelen en een gehaktbal, is het ook hartstikke gezond. De antocyanen in de kool hebben een ontstekingsremmende én antioxiderende werking. Bovendien is rode kool rijk aan vitamine C, E en K, ijzer, bètacaroteen, kalium, calcium en foliumzuur. En als kers op de taart zit deze paarsige groenten vol vezels.

7. Pompoen

In de herfst en winter gaat er niets boven een bordje pompoensoep. Wist je dat pompoen dankzij de vitamine A ontzettend gunstig effect heeft op je gezichtsvermogen? Daarnaast helpt het je cholesterol zakken, wat vooral goed voor je is als je wat ouder wordt, en is het een geweldige bron van magnesium en kalium. Een topkeuze dus als je last hebt van een hoge bloeddruk of een schommelende bloedsuikerspiegel.

En als je een dipje hebt, kunnen de pompoenpitten gebruiken om je humeur een oppepper te geven. Deze pitten bevatten triptofaan, een stof die helpt bij de aanmaak van serotonine. Dit stofje zorgt ervoor dat je humeur een boost krijgt.

8. Knoflook

Als je aan groenten denkt, is knoflook waarschijnlijk niet het eerste dat in je opkomt. Toch mag je deze groente niet onderschatten. Knoflook maakt samen met ui, prei, bieslook en lente-ui deel uit van de alliumgroentefamilie. Deze hebben een positief effect op je bloeddruk, cholesterol, stress en de gezondheid van je hart. Ideale smaakmaker dus!

9. Rode ui

Ook uien zijn uiterst gezond. Ze zitten vol vitamines zoals B6 en B1 en ook voor foliumzuur kun je wat extra rode ui eten. Ze helpen niet alleen als je verkouden bent, maar ze helpen ook inwendige ontstekingen te voorkomen die tot kanker of diabetes kunnen leiden. Daarnaast is rode ui goed voor de botten, hart, bloedvaten en kraakbeen.

Het is een belangrijke smaakmaker en geeft gerechten naast wat pit ook een zachte en zoete ondertoon. Let er wel op dat je niet te veel toevoegt, want dan overheerst de smaak.

10. Pittige pepers

Sterke smaken betekenen vaak grote gezondheidsvoordelen en dat geldt ook voor chili en andere pittige pepers. Chili bevat capsaïcine, een stof waarvan is aangetoond dat het veel gezondheidsvoordelen heeft, zoals een lichte verhoging van de stofwisselingen, verlaging van de bloeddruk en het biedt bescherming tegen sommige ongunstige gezondheidsproblemen.

Bovendien hebben pepers positieve effecten op je eetlust, omdat je minder zin hebt om te snacken na het eten van een gerecht met daarin peper.

Vind je het moeilijk om voldoende groente en fruit te eten? Met deze tips voeg je heel makkelijk meer groente en fruit toe aan je maaltijd:

Bron: Het voedingscentrum, Mind body green