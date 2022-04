De lekkerste taartrecepten zónder dat je de oven hoeft te gebruiken:

Red velvet Oreo-cheesecake Beeld Libelle

1. Red velvet Oreo-cheesecake

Red velvet is niet alleen superpopulair, het is ook hartstikke lekker én het ziet er smakelijk uit. De cake is extra lekker omdat je de bodem maakt van Oreo-koekjes. De topping is een roomkaas en vormt een heerlijke combinatie met de red velvet binnenkant. Loopt het water je al in de mond? Klik voor het recept hier.

Chocoladetaart Beeld Libelle

2. Chocoladetaart in tien minuten

Zin in een huisgemaakt toetje, maar niet om lang in de keuken te staan? Deze overheerlijke chocoladetaart heb je binnen tien minuten gemaakt, namelijk gewoon in de magnetron. En dat is nog niet alles: je maakt de taart van cassavemeel, dat glutenvrij en goed verteerbaar is! Je vindt het recept hier.

Abrikozen-hazelnoottaartje Beeld Libelle

3. Abrikozen-hazelnoottaartje zonder oven

Dit heerlijke taartje heb je zo gemaakt met behulp van de koelkast en vriezer. De bodem maak je van onder andere gedroogde abrikozen en geroosterde hazelnoten. De vulling krijgt een smakelijke roze kleur door de frambozen en je maakt het helemaal af met de garnering van rode bessen, geroosterde hazelnoten, frambozen en blauwe bessen. Het recept vind je hier.

Nutella-cheesecake Beeld Libelle

4. Nutella-cheesecake

Met Nutella als hoofdingrediënt en Oreo-koekjes voor de bodem is deze cheesecake om te smullen! De taart heb je zo gemaakt en laat je vervolgens een paar uur in de koelkast staan. Dan smelt je de Nutella en dat smeer je uit over de taart. Bestrooi het vervolgens nog met wat hazelnootstukjes... Verrukkelijk! Voor het recept klik je hier.

Oreotaart Beeld Libelle

5. Creamy Oreo-taart met witte chocolademousse zonder oven

Deze taart is overheerlijk met Oreo-koekjes als bodem en als vulling chocolademousse. Daar begin je al snel van te watertanden. Je moet voor deze taart iets langer wachten omdat deze wel vijf uur in de koelkast moet opstijven, maar dat is het zeker waard. Het recept is hier te vinden.

Bosvruchten-charlotte Beeld Libelle

6. Bosvruchten-charlotte met vijgen en slagroom

Deze charlotte valt bij iedereen wel in de smaak door het lekkere fruit. Het beslag heb je zo klaar en dan zet je ’m in de koelkast. Je versiert de taart met lange vingers en verschillende soorten fruit, zoals vijgen, frambozen en bosbessen. Deze charlotte is ook erg lekker met mango-passievrucht of kersenpuree. Heerlijk! Klik hier voor het recept.

Aperol-cheesecake Beeld Libelle

7. Aperol-cheesecake zonder oven

Aperol kennen we van de cocktail Aperol Spritz. Maar wist je dat je daar ook een heerlijke cheesecake van kunt maken? De taart is lekker romig door de ricotta, haverkoekjes, abrikozen en om niet te vergeten: Aperol! Je hebt deze cheesecake zo gemaakt en dan laat je ’m een nachtje in de koelkast staan. Je vindt het recept hier.

Espresso-cheesecake Beeld Libelle

8. Espresso-cheesecake

Ben je dol op taart én op espresso? Dan is deze cheesecake echt iets voor jou. De cake heeft een vulling van witte chocolade- en walnotencrème met als toplaag een romige espressomousse. Het wordt extra lekker door het laagje karamel en de bodem is gemaakt van geroosterde hazelnoten en geraspte kokos. Klik voor het recept hier.

Mango kwarktaart Beeld Getty Images

9. Mango kwarktaart

Een lekkere kwarktaart met mangosmaak. Je hebt de bodem en vulling zo gemaakt en dan doet de koelkast de rest van het werk. De taart wordt nóg iets smakelijker door de gewelde abrikozen en je topt de taart af met een lekker toefje slagroom. Dit lekkere recept vind je hier.

taart Beeld Libelle

10. After Eight cheesecake

Het is een combinatie waar je van moet houden: mint en chocolade. Als jij er dol op bent, dan is dit bijzondere recept helemaal iets voor jou. De vulling is lekker romig met wat After Eight-chocoladestukjes er in. De taart wordt extra lekker door de chocoladetopping en de bodem is lekker krokant van biscuitjes. Smakelijk! Klik hier voor het recept.