Dit zijn de 3 grootste borrelplank-trends van dit moment

We vroegen het Susan Aretz, auteur van drie boeken met recepten voor de heerlijkste borrelplanken én houdster van het wereldrecord borrelplanken (15 meter!).

De grootste borrelplank-trends van nu:

Groot - Hoe groter, hoe beter! Lekker gevulde borrelplanken - je ziet ze ook veel op instagram - zijn een dikke trend. Mooi - Visueel aantrekkelijke borrelplanken. Er wordt steeds meer zorg besteed aan hoe borrelplanken eruit zien. Mooi gegroepeerde hapjes, veel kleur, vaak zelfs in (landen)thema. Home made - Er wordt ook steeds meer zelfgemaakt. Dus niet alleen maar bakjes uit de supermarkt, maar gewoon lekker zelf de keuken in.

Boterplankje, iemand?

Ook Boterplanken zijn hot! Nou ja, de boter is koud, maar de trend is hot. Zo zie je nu overal boterborden voorbijkomen als alternatief voor de kaas- of charcuterieplank. Je leest het goed: het is een plank met een soort ‘aangeklede’ boter, die je serveert met lekker brood.

Andere borrelplanken

Nu de zomer voorbij is, kunnen de zomerse borrelplanken even in de kast. En het is nog te vroeg voor de paasplank. Maar deze budget-borrelplank is een welkome gast in deze dure tijden. En van deze Italiaanse kaasplank loopt het water je toch in de mond?

Bron: Susan Aretz