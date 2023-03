Dít zijn de 5 lekkerste toetjes met aardbeien

Van tiramisu tot een gezond waterijsje.

Aardbeienmousse

Deze aardbeienmousse van Foodie Feest is speciaal voor de thuiskoks die liever niet al te lang in de keuken staan. Voor dit toetje heb je namelijk maar twee ingrediënten nodig. Doe 250 gram aardbeien in een keukenmachine en maal ze tot een puree. Voeg het eiwit van één groot ei toe en mix alles op hoge snelheid door elkaar in twee minuten. Voeg eventueel een beetje suiker of poedersuiker toe. Verdeel de mousse in glaasjes en garneer met wat extra aardbei in kleine stukjes gesneden.

Tiramisu

De tiramisu van De Sandwichformule is heerlijk zomers. Giet 250 gram slagroom in een kom samen met 50 gram suiker. Klop de slagroom stijf en voeg 250 gram mascarpone toe. Snijd een vanillestokje open, schraap het merg eruit en voeg dit eveneens toe. Vervolgens pureer je 200 gram aardbeien samen met 20 gram suiker. Dip 250 gram lange vingers in een schaaltje met appelsap of witte wijn. Bouw vervolgens een tiramisu met de aardbeienpuree, de lange vingers en het slagroom-mascarponemengsel.

Aardbeien en oreo

Gek op Oreo-koekjes? Dan is dit toetje van Liefde voor bakken iets voor jou. Maal 16 koekjes fijn, smelt 20 gram boter in een pan en roer hier de kruimels doorheen. Verdeel de koekkruimels over de glazen en houdt wat achter voor de topping. Klop 200 gram monchou met 20 gram suiker op. In een andere kom klop je 250 gram slagroom stijf met wat poedersuiker. Dit meng je vervolgens door de monchou. Doe dit in een spuitzak en doe een flinke laag op de koekkruimels. Dit vul je aan met verse tomatenpuree of aardbeienvulling uit een potje. Bouw het toetje op in laagjes.

Aardbei-kiwi ijsje

Wie liever een gezond toetje heeft, zou deze ijsjes van Bye Bye Cheeseburger eens moeten proberen. Mix 500 gram schoongemaakte aardbeien in een blender met 250 gram kokoswater en voeg 2 theelepels honing toe. Verdeel het mengsel over ijsvormpjes en zet ze in de vriezer. Nu ga je aan de slag met de tweede helft: schil 500 gram kiwi’s en mix ze in een blender met 250 gram kokoswater en twee theelepels honing. Wanneer de aardbeienmix al lichtjes gehard is, giet je de kiwimix erover. Zet ze voor een paar uurtjes in de vriezer en daarna is het smullen geblazen.

Nutella pizza

Nog zo’n simpel recept met slechts drie ingrediënten is deze dessert pizza. Het enige wat je nodig hebt, is een kant-en-klare pizzabodem, Nutella en aardbeien. Als topping kun je eventueel witte gesmolten chocolade of geschaafde amandel toevoegen. Vind je het leuk om zelf een pizzabodem te maken? Volg dan dit recept van Lil Luna.

Bron: Pinterest