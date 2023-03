Dít zijn de gezondheidsvoordelen van het eten van een kiwi

Kiwi’s behoren tot de fruitsoorten met de gezondste eigenschappen. Kende je deze gezondheidsvoordelen al?

1. Bloeddruk



Doordat-ie veel kalium bevat, zorgt de kiwi voor een juiste vochtbalans en gezonde bloeddruk. In veel voedsel zit tegenwoordig een hoge hoeveelheid natrium. Dit is een van de redenen waardoor mensen snel last hebben van een hoge bloeddruk. Door regelmatig een kiwi te eten, verklein je dit risico.

2. Luchtwegen



Een gezond luchtwegsysteem is heel belangrijk voor een goed functionerend lichaam. Door voldoende vitamine C binnen te krijgen, draag je daaraan bij. En laat in kiwi’s nou juist vooral veel vitamine C zitten.

3. Ogen



Door dagelijks een kiwi te eten, wordt de kans op maculadegeneratie (ofwel netvliesveroudering) kleiner. Dit komt doordat in kiwi luteïne en zeaxanthine zit. Kiwi’s zijn dus hartstikke goed voor je ogen.

4. PH-waarde

Je lichaam werkt het beste bij een bepaalde zuurgraad, een pH-waarde. Om een gezonde pH-waarde te hebben hoor je genoeg mineralen binnen te krijgen. Kiwi’s bevatten veel mineralen en zorgen ervoor dat je lichaam niet op je reserves hoeft te teren.

5. Afvallen



In een kiwi zitten helemaal niet veel calorieën. Een verantwoord tussendoortje dus! Bovendien bevatten kiwi’s ook veel vezels. En ze veroorzaken geen insulinepiek, dus zeg maar ‘dag’ tegen de suikerdip.

6. Huid



Dit is ook zo'n fijn voordeel: je huid kan ontzettend gaan stralen van het eten van kiwi’s. Doordat kiwi’s zoals gezegd rijk zijn aan vitamine C, zorgt dit fruitstuk voor een gezondere huid. Vitamine C speelt namelijk een essentiële rol in de vorming van collageen. Deze stof versterkt je huid en haar elasticiteit.

7. Oppepper



En of dat nog niet genoeg is, krijg je van het eten van een kiwi een gezonde oppepper. Kiwi’s bevatten namelijk veel antioxidanten. Die beschermen het lichaam tegen schadelijke stoffen, zoals UV-stralen, vervuiling en stress.

8. Opgeblazen gevoel



Heb je na het eten last van een opgeblazen gevoel? Eet een groene kiwi. Ze zitten boordevol vezels en bevatten ook het enzym actinidine. Dit enzym helpt je lichaam voedsel af te breken en is goed voor je spijsvertering. Zo kom je op een gezonde manier van dat opgeblazen gevoel van.

Vitamine C helpt tegen vermoeidheid, draagt bij aan het behoud van een gezonde huid en versterkt je weerstand. Belangrijk om er genoeg van binnen te krijgen, dus:

