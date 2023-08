Dít zijn de gezondste en lekkerste snacks voor tussendoor

Wie denkt dat gezond eten niet lekker kan zijn, heeft het mis. Voor de ultieme zoetekauw of degene die een hartige snack prefereert: er is echt voor ieder wat wils. Waar kunnen we dan zoal aan denken?

Dadels

Met dadels kun je werkelijk alle kanten op, want je kunt ze verwerken in je smoothie, bananenbrood maar los zijn ze ook héél lekker en zoet. En dat niet alleen, ze zijn een goede bron van natuurlijke suikers, vezels, vitaminen en mineralen zoals kalium, magnesium, vitamine B6 en ijzer. Deze voedingsstoffen zijn essentieel voor een gezonde stofwisseling, spierfunctie en bloeddrukregulatie.

Rauwkost

Wie rauwkost hoort, denkt waarschijnlijk meteen aan een bord met kale sla, maar ook van rauwkost kun je een feestje maken. Hoe, vraag je? Worteltjes, komkommerschijven en paprika zijn de perfecte snack bij hummus, die eveneens een goede toevoeging is aan een gezonde leefstijl.

Ei

Misschien niet een complete verrassing, maar eieren worden wel vaak vergeten. Zonde, want eiwitten werken vullend, wat natuurlijk preventief werkt tegen hongeraanvallen. Bak een eitje, voeg je favoriete groenten toe et voilà: een voedzaam maal waarop jij weer een aantal uren vooruit kunt.

Popcorn

Een gezellige movienight op de planning staan? Hierbij zijn snacks natuurlijk een (zéér) belangrijk onderdeel. Iets wat tijdens deze avond niet mag ontbreken is een heerlijke bak popcorn. En, dit zag je niet aankomen: uit onderzoek van de Amerikaanse Chemical Society is gebleken dat popcorn meer antioxidanten heeft dan fruit en groenten en daarom is popcorn gezondste snack ter wereld. Dat klinkt als muziek in je oren, toch? Uiteraard is het wel de bedoeling om deze zelf te bereiden vanwege de vele toevoegingen in de kant-en-klare opties.

Enthousiast geworden? Wendy Walrabenstein, voedingsdeskundige, vertelt wat er nog thuishoort in dit gezonde lijstje.

Bron: ProjectGezond, ACS