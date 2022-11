Dit zijn de gezondste groene bladgroenten

Eigenlijk zitten er geen nadelen aan het eten van groene bladgroenten. Of je nu gaat voor een kool, een sla of een lof: stuk voor stuk zitten in zulk knapperig blad de ontstekingsremmende voedingstoffen die je nodig hebt voor een gezond hart, brein en immuunsysteem. Om maar wat voorbeelden te noemen. Spinazie, boerenkool en andijvie zijn natuurlijk de toppers van de winter, maar heb je onderstaande vitaminebommetjes ook al eens geprobeerd in je winterse gerechten?

Rucola

De peperige rucola bevat net als de meeste groene bladgroenten veel vitamines, mineralen en vezels, maar vooral ook calcium. We hebben ongeveer 1000 mg calcium per dag nodig en 100 gr rucola bevat al 271 mg. Mocht je zelf rucola willen groeien, dan hoef je niet alleen de blaadjes te gebruiken: ook de zoetige bloemetjes kun je eten. Maak van rucola een salade, stamppot of pesto.

Snijbiet

Snijbieten hebben grote bladeren en lange stelen die iets weg hebben van rabarberstengels, met uiteenlopende kleuren als wit, paars, geel en rood. Het is familie van quinoa en spinazie, en bevat een berg vitamine K, wat erg goed is voor de hersenen. Je kunt de snijbiet in z'n geheel eten. Probeer ‘m bijvoorbeeld eens in een sapje.

Waterkers

Dit pittige plantje staat meestal verdekt opgesteld in de (biologische) supermarkt of natuurwinkel, maar is de moeite om naar uit te kijken. Waterkers groeit in het wild langs stromend zoet water en bevat 50 soorten vitaminen en mineralen. Het is volgens de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention de allergezondste groente. In waterkers zit meer vitamine C dan in sinaasappels en meer ijzer dan in spinazie, bijvoorbeeld. Nog een voordeel: waterkers kun je makkelijk zelf kweken in je tuin of in een moestuinbak. De herfst is daar een goed moment voor omdat waterkers van een temperatuur tussen de 10 en 16 graden houdt. Doordat waterkers pittig is, kun je het bijvoorbeeld eten als extraatje op je broodbeleg, door een soep pureren of smoren door een omelet.

Romaine sla

De gezondste slasoort is romaine, omdat het de meeste vezels bevat. Romaine blinkt verder uit in bètacaroteen, dat het lichaam omzet in vitamine A: het stofje dat mede zorgt voor gezonde huid en ogen. De sla is daarnaast rijk aan kalium, wat goed is voor het hart. Hoewel je romaine sla het meest ziet in rauwe, knapperige staat, kun je het ook prima stoven. De smaak heeft dan iets weg van asperges.

Postelein

Deze stevige groene blaadjes zijn zelfs onder de vergeten groenten nog een onbekende, maar jij hebt ze vast en zeker weleens gezien. Postelein groeit namelijk overal, zoals in je tuin en zelfs tussen de stoeptegels: het is een onkruid. Nu niet meteen afhaken, want postelein is enorm gezond. Het zit vol met antioxidanten, vitamines, magnesium, ijzer en kalium. Sterker nog, het frisse blad bevat meer omega-3 dan sommige vissoorten. Postelein heeft een zilte, lichtzure smaak en je eet het rauw, gekookt of gebakken. Lekker in een salade of stamppot.

