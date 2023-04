Dit zijn de lekkerste broodjes met fetaspread en toppings

Dipjes en toppings maken gaat het makkelijkst in de keukenmachine, maar met een staafmixer of garde gaat het ook, hoor!

Yvette van Boven Eric van Lokven

Basisrecept fetaspread Voor 6 porties

• 200 g feta

• 50 g Griekse yoghurt

• ½ citroen, rasp Bereiden: 5 min. Kcal: 140 p.p.

Maal in een keukenmachine de feta met de yoghurt en citroenrasp tot een romige spread.

Variaties met fetaspread

Pita Griekse kip

Pocheer 1 kipfilet in groente- of kippenbouillon in ca. 10 min. Trek het vlees met twee vorken of je handen uit elkaar in kleine plukjes. Maak een snelle ‘Griekse’ salade van gehalveerde cherrytomaten, blokjes komkommer en kalamata-olijven met een scheutje olijfolie, zout en peper. Smeer een pita of platbrood royaal in met fetaspread. Verdeel de kip en salade erover. Lekker met wat verse oregano.

Wrap gedroogde ham, wortel & pijnboompitten

Schaaf met een dunschiller een grote wortel in dunne linten. Meng met een scheut lekkere olijfolie, het sap van een ½ citroen en veel versgemalen peper. Smeer een pita of platbrood royaal in met fetaspread. Verdeel er de wortellinten en wat gedroogde ham over. Bestrooi met pijnboompitten. Rosbief in plaats van gedroogde ham is ook heerlijk.

Flatbread gegrilde aubergine, noten & rucola

Snijd 1 aubergine in niet te dikke plakken, bestrijk beide kanten met olijfolie en rooster in een grillpan op hoog vuur helemaal gaar. Plet 1 tl venkelzaad in een vijzel of met een mes en schep om met de aubergine en nog een scheutje olijfolie. Smeer een pita of platbrood royaal in met fetaspread. Verdeel er wat rucola en de plakken aubergine over. Bestrooi met geroosterde gehakte hazelnoten.

Styling: Ingrid van Kuringen. | Foodstyling: Noor Boers. | Productie en receptuur: Studio Van Boven. | Assistent Yvette: Charlot van Scheijen.