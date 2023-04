Dit zijn de lekkerste broodjes met roomkaas

Zelfgemaakt is zo’n kruidenroomkaas echt zó eindeloos lekker, en het kost bijna geen moeite. Laat voor de zoet belegde broodjes de groene kruiden achterwege.

Yvette van Boven Eric van Lokven

Basisrecept kruidenroomkaas Voor 6 porties

• 200 g roomkaas

• 1 el melk

• snuf zeezoutvlokken

• versgemalen peper

• 15 g verse groene tuinkruiden

(bieslook, peterselie, basilicum, dille of een combinatie), fijngehakt Bereiden: 5 min. Kcal: 100 p.p.

Klop de roomkaas en de melk met een elektrische mixer in ca. 2 min. lekker luchtig. Roer de zoutvlokken en peper erdoor. Meng tot slot de verse kruiden er ook door.

Variaties met kruidenroomkaas

Gekookte ham & cornichons

Snijd een ½ sjalotje in heel dunne ringen en giet er wat lichte azijn over, zodat ze onderstaan. Snijd ca. 8 cornichons in dunne plakjes. Smeer brood naar keuze royaal in met kruidenroomkaas en beleg met gekookte ham, wat plakjes uitgelekte sjalot en cornichons. Bestrooi met groene kruiden naar keuze.

Avocado & kiemen

Verdeel blaadjes little gem over met kruidenroomkaas besmeerd brood naar keuze. Snijd 1 rijpe avocado in dunne plakjes en leg op de sla. Verdeel er wat tuinkers, alfalfa, broccolikiemen of andere kiemen over en bestrooi met peper.

Gerookte zalm & kappertjes

Meng 1 el geraspte mierikswortel uit een potje (of minder of meer, naar smaak) door de kruidenroomkaas en besmeer er brood naar keuze mee. Beleg met plakjes gerookte zalm en verdeel er wat kappertjes over. Serveer met partjes citroen.

Salami & groene groenten

Verdeel een handje rucola en plakjes salami over met kruidenroomkaas besmeerd brood naar keuze. Schaaf met een kaasschaaf een paar plakken komkommer in de lengte en verdeel de lange plakken over het brood.

Variaties met roomkaas naturel

Laat de kruiden in de roomkaas weg en smeer de roomkaas naturel op brood naar keuze.

Verdeel er in stukjes gehakte dadels en geroosterde, gezouten pecannoten over.

Bestrijk met wat aardbeienjam gemengd met verse dragon. Top af met zonnebloempitten.

Bestrooi met geplette frambozen en gehakte, geroosterde hazelnoten.

Styling: Ingrid van Kuringen. | Foodstyling: Noor Boers. | Productie en receptuur: Studio Van Boven. | Assistent Yvette: Charlot van Scheijen.