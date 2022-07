Dit zijn de lekkerste camping-recepten met slechts 5 ingrediënten

Een uitgebreid vijfgangenmenu klaarmaken in de vakantie zit er vaak niet in, maar deze makkelijke recepten kun je best maken op de camping. Helemaal geen zin om te koken? Dan haal je gewoon wat. Het is immers vakantie!

Supermakkelijke pasta

Dit recept ging vorig jaar viral en zet je ook op de camping in een handomdraai op tafel.

Dit heb je nodig

een blok feta

cherrytomaatjes

peper en zout

gare pasta

Zo maak je de pasta

Leg de cherrytomaatjes om de feta in een ovenschaal en kruid met peper en zout. Zet het een half uurtje in de oven en voeg hierna de gare pasta toe. Geen oven? Geen paniek. Je kunt dit recept ook prima in een pan met deksel klaarmaken! En als je toe bent aan iets koels na een hete dag kun je deze pasta ook prima koud eten.

Pasta met feta en tomaatjes Beeld Libelle

Gepofte zoete aardappel

Dit recept klinkt wellicht heel moeilijk en fancy, maar het is misschien wel het makkelijkste recept op deze lijst. Je hebt slechts één ingrediënt nodig en kunt het op verschillende manieren bereiden.

Dit heb je nodig

zoete aardappel

Zo pof je de aardappel

Er zijn verschillende manieren om (zoete) aardappelen te poffen. Maak de aardappel eerst goed schoon. Het ‘aard’-deel van de aardappel hoef je natuurlijk niet te eten. Prik daarna gaatjes in de aardappel, dit kan met een vork of, als je voorzichtig bent, een mesje. Hierna kun je de aardappel in aluminiumfolie wikkelen en poffen in de oven, magnetron of de barbecue. Heb je een airfryer? Daar kan het ook in, zonder het folie. Daarna ga je helemaal los met de vulling. Paprika, tomaatjes, geroosterde aubergine, taugé, feta, champignons, (bruine) bonen uit blik, een handje kaas, een lepel crème fraîche of yoghurt, wat pijnboompitjes, verse kruiden(kaas)... alles wat je kunt bedenken!

Gepofte aardappel met vulling naar smaak Beeld GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

Pannenkoeken

Pannenkoeken zijn altijd een succes. Ook op de camping. Als je zin hebt om ze zelf te bakken hebben we hier een recept, maar een pannenkoekenhuis of kant-en-klare pannenkoeken zijn ook zeker geen slecht idee.

2 eieren

250 gr bloem

500 ml melk

zout

Zo maak je pannenkoeken

Meng de ingrediënten goed door elkaar en verwarm wat boter of olie in een koekenpan. Schenk met een soeplepel wat beslag in de pan en bak de pannenkoek aan beide kanten goudbruin. Een beetje stroop, suiker of chocopasta en smullen maar! Of hartig met kaas of spek, paprika...

Pannenkoeken Beeld Getty Images

Quesadilla

Een ander makkelijk en snel recept is een quesadilla met kaas en tomaat. Eigenlijk is het een soort tosti met tortilla’s in plaats van brood.

Dit heb je nodig

4 tortilla’s

2 tomaten

1 kleine ui

jalapeñopepers (naar smaak)

100 gram geraspte kaas

Zo maak je de quesadilla

Beleg twee tortilla’s met de kaas, tomaten, ui en jalapeñopepers en bedek met de overige twee tortilla's. Bak de quesadilla’s als een tosti in de koekenpan tot de kaas gesmolten is en de onderste tortilla een goudbruine kleur heeft. Draai de quesadilla om en bak de andere kant ook goudbruin. Ook lekker met ketchup, een lepel crème fraîche, yoghurt of kwark of een knoflooksausje. Die kun je ook heel makkelijk zelf maken.

Salade

Een salade kun je natuurlijk zo ingewikkeld maken als je zelf wilt. Maar als je gebruik maakt van een kant-en-klare dressing, dan is het al een stuk gemakkelijker.

Dit heb je nodig

200 g snijbonen

250 g sperziebonen

50 g edamame

1 bosje radijs, in dunne plakjes

200 g Gruyère, in stukjes

Zo maak je de salade

Blancheer de snij- en sperziebonen, mix met de edamame, plakjes radijs en Gruyère en besprenkel met een dressing of wat citroensap. Je kunt deze salade koud eten, maar ook een beetje lauwwarm.

Salade met boontjes, kaas en radijs. Beeld Salade

IJs op de camping

Ook het toetje kun je zelf maken. Een ijsje zonder ijsmachine? Geen probleem. Het kost je alleen wat meer moeite.

Bron: libelle.nl