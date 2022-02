En ja: deze gerechten zijn ook lekker voor de mensen die gek zijn op brood, crackers, aardappelen of pasta.

Eiwrap met spinazie

Een goede, koolhydraatarme vervanger voor wraps is een zelfgemaakte wrap van ei. Die maak je met ei, amandelmelk, paprikavlokken en olijfolie. Zorg ervoor dat-ie iets dunner is dan een omelet, zodat je de wrap makkelijk kunt oprollen. De vulling maak je met ricotta, roomkaas, citroen, knoflook, spinazie en kastanjechampignons.

Koolhydraatarme lunch: luxe rijstwafels

Geen zin om een hele koolhydraatarme lunch in elkaar te toveren? Oh My Foodness tipt om een rijstwafel te beleggen met kipfilet, avocado, paprika, kiemen, peper en zout. Ander lekker koolhydraatarm beleg: rosbief, verse geitenkaas, ei, tonijn en rundercarpaccio.

Eimuffins met groente

Deze eimuffins van By Aranka zijn gevuld met cherrytomaten, prei, kipfilet en 30+-kaas. Ze hoeven slechts 25 minuten in de oven en zijn ideaal om mee te nemen als je onderweg bent. Je kunt gelijk een voorraadje maken, want deze ontbijtmuffins blijven 5 dagen lang goed in de koelkast.

Viskoekjes met tonijn

Deze viskoekjes van Enjoy The Good Life zien er culinair uit, maar zijn hartstikke makkelijk om te maken. Het enige wat je nodig hebt is tonijn uit blik, een rood uitje, eieren, crème fraîche en kruiden. Salade erbij en je hebt een volwaardige maaltijd. Extra lekker met een toef wasabi-mayonaise.

Vegan springrolls als koolhydraatarme lunch

Je moet een beetje handigheid krijgen in het rollen, maar als je dat eenmaal onder de knie hebt, staan deze vegan springrolls van Zonder Zooi zo op tafel. Je kunt de rijstvellen vullen met alles wat je lekker vindt. Denk aan avocado, paprika, komkommer, wakame en sojabonen. Net als de eimuffins is dit gerecht makkelijk om mee te nemen.

Zo herken je goede koolhydraten:

Bron: Pinterest