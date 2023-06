Dit zijn de leukste kersenfestivals dit weekend

Kersen zijn niet alleen erg lekker, maar vooral ook heel gezond: er zitten Vitamine A, C en Kalium in. Ook zit er bètacaroteen in, wat goed is voor je weerstand, huid, botten en tanden. Kersen hebben weinig calorieën en bevatten een natuurlijke bron van melatonine.

Omdat kersen plukken erg arbeidsintensief is, zijn ze de laatste jaren enorm in prijs gestegen. Voor een bakje kersen betaal je al gauw €7,99 in supermarkt. Ook is er eind maart vorstschade ontstaan, waardoor er weinig aanbod is. En daarom betaal je er nu de hoofdprijs voor.

Honderd soorten kersen

Wist je dat er wel honderd soorten kersen zijn? Ieder soort heeft zijn unieke kenmerk, van zoet tot zuur. Kersen worden verdeeld in twee verschillende botanische soorten: namelijk de zoete kers (prunus avium) en de zure kers (prunus cerasus).

Je kunt kersen het beste kopen bij een fruitkwekerij of op de markt, dan weet je zeker dat ze lekker vers zijn. Nog leuker is om zelf kersen te plukken in een pluktuin of bij kersenfestivals.

Kersenfestivals in het weekend van 24 en 25 juni

Op deze dagen kun je door heel Nederland kersen plukken en worden er feestjes georganiseerd voor jong en oud. Dit zijn de leukste festivals:

Kersenfeest

Het kersenfeest is op de dagen 23, 24 en 25 juni en zal plaatsvinden in Gendt. Op deze dagen worden er verschillende activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Als je klaar bent met kersen plukken, kun je deelnemen aan een beachvolleybal, een viswedstrijd of een pubquiz.

De kersenhut

Op 24 en 25 juni ’23 zal het kersenfestival worden georganiseerd in Cothen. Op beide dagen is er een kersenmarkt met vele kraampjes. Speciaal voor de kinderen is er een speelplein, waar ze kunnen springen op de trampoline en kunnen rennen op de stormbaan. Met een Kersexpress (kersentreintje) kun je rijden door de boomgaard en kan er een bezoek worden gebracht aan het Kersenmuseum.

De kersenfeesten in Driel

Wil je gaan voor de ultieme beleving en ervaring dan moet je zeker het Kersenfeest Driel bezoeken, Het Kersenfeest Driel is een jaarlijks terugkerende feestweek, vol diverse activiteiten. In deze week kun je de kermis bezoeken, de Drielse kersenmarkt en meedoen met de Kersenrun.

Bron: Gezondheidsnet