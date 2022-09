Dit zijn de vier lekkerste recepten voor arretjescake

We zetten de vier lekkerste recepten op een rij.

Klassieke arretjescake

Nog nooit een arretjescake gemaakt of wijk je liever niet af van het klassieke recept? Maak dan de arretjescake van Oh My Dish. Hiervoor heb je eieren, suiker, cacaopoeder, boter en Maria-koekjes nodig. Het maken van een arretjescake kost je slechts vijf minuten. Daarna moet de cake twee uur opstijven in de koelkast.

Arretjescake met witte chocolade

Nog zo’n lekker recept voor arretjescake is die van Lekker en Simpel. De cacao wordt hier vervangen door witte chocolade en de biscuits door Schuddebuikjes. Het fijne aan dit unieke recept? Je hebt naast witte chocola en Schuddebuikjes alleen nog boter en maple syrup nodig. Dit dessert kan bijna niet mislukken.

Arretjescake met speculaas

De arretjescake van Keukenliefde staat in het teken van Sinterklaas, maar smaakt even goed op een willekeurige dag in september, oktober of november. In dit recept vervang je de biscuits door speculaas. Verder heb je cacao, boter, suiker en hagelslag in drie kleuren nodig.

Arretjescake met kokos

Heb je een hekel aan chocolade? Dan is de arretjescake met kokos van Bakliefde iets voor jou. Deze cake maak je met boter, suiker, eieren, geraspte kokos, kokosbiscuits én kokospasta. Wie toch zin heeft in chocolade kan wat blokjes witte chocolade door de kokospasta smelten. Deze arretjescake kost iets meer tijd en inspanning dan het bovenste recept, maar is het dubbel en dwars waard.

Bewaren

Arretjescake is enorm machtig. De kans is daarom groot dat je een aantal plakken overhoudt. Gelukkig kun je de cake vijf tot zeven dagen goed houden in de koelkast. Het is wel belangrijk om de cake goed af te dekken met aluminiumfolie of huishoudfolie. Je kunt hem ook invriezen. In de vriezer blijft arretjescake zo’n drie tot vier maanden goed.

Bron: Pinterest