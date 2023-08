Doe voortaan dít met je watermeloenschil

Het inmaken van watermeloenschil is niet alleen lekker, maar ook nog eens duurzaam en brengt je een stap dichterbij bij een afvalvrij leven.

Let híerop bij het inmaken van watermeloenschil

Natuurlijk is de allerbuitenste, donkere rand van watermeloenschil te hard en taai om te eten. Deze snijd je er daarom voorzichtig af met een scherp keukenmesje, zodat je alleen het witte en lichtgroene gedeelte van de schil overhoudt, eventueel met een klein beetje roze vruchtvlees er nog aan. De structuur van dit gedeelte heeft wat weg van koolrabi of komkommer.

Was de donkergroene schil goed voordat je met hele proces aan de slag gaat. Ben je extra huiverig voor ziektekiemen? Dan kun je de schil ook eerst koken.

Zó maak je watermeloenschil in

VOOR PICKLES VAN DE SCHIL VAN 1 WATERMELOEN - De schil (buitenste rand weggesneden) van 1 watermeloen, gesneden in blokjes van +/- 2 cm - 250 ml water (voor het pekelwater) + extra voor het zouten - 750 ml natuurazijn - 350 g kristalsuiker - 1/4 tl zeezout - specerijen, zoals peper, gember, kaneel, kruidnagels, steranijs, mosterdzaad, chilivlokken, naar smaak (optioneel)

1. Voor het inmaken van watermeloenschil val je terug op het basisrecept van pekelen, namelijk dat met water, zout, azijn en suiker. Zet de blokjes watermeloenschil onder water en roer het zout erdoor. Laat dit minimaal twee uur, maar liever een hele nacht, staan in de koelkast. Spoel de watermeloenschil vervolgens goed af en laat deze uitlekken, bijvoorbeeld op keukenpapier.

2. Breng vervolgens de 250 ml water, de azijn, de suiker en de eventuele specerijen in een steelpannetje aan de kook. Voeg de watermeloenschil toe en laat koken. Laat alles 10 minuten pruttelen tot de schil gaar is.

3. Giet de watermeloenpickle nu in een gesteriliseerde glazen pot met afsluitbare deksel. Zorg ervoor dat er geen luchtbellen in de pickle zitten en draai het deksel stevig aan. Je kunt de pickle nu ongeveer een maand in de koelkast bewaren. Gebruik je zintuigen en kijk en ruik goed om er zeker van te zijn dat deze nog goed is. Geniet van je zoetzure ingemaakte watermeloenschil!

Ingemaakte watermeloenschil is lekker als snack, maar je kunt er ook jam van maken. Of serveer deze in een salade of als tegenhanger bij een pittige curry.

