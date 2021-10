Doggybag vragen ongemakkelijk? Niet met deze tips

Volgens de organisatie Natuur & Milieu wordt jaarlijks zo’n 55.000 ton voedsel weggegooid in de horeca. Dat zijn ruim 83 miljoen borden met eten.

Noem het geen doggybag

Veel mensen vinden ‘doggybag’ gek klinken en hier gaat het grotendeels mis. De letterlijke vertaling is ‘hondenzak’ en dat verwijst in geen enkel opzicht naar het meenemen van heerlijke restjes uit je favoriete restaurant. De drempel is minder hoog als je op een nette manier aangeeft dat de portie net iets te groot is, maar dat je het graag mee naar huis zou willen nemen.

Leuk feitje: volgens CulinaryLore is de term doggybag ontstaan in 1949 in het Dan Stampler’s Steak Joint Restaurant in New York. Klanten vroegen daar vaak om een zakje zodat ze de restjes konden meenemen voor hun hond. In plaats van kleinere porties te maken, moedigde de eigenaar zijn klanten juist aan om zelfs het overgebleven bot mee naar huis te nemen. Zo werden er speciale zakjes gemaakt met een afbeelding van een Schotse terriër waar de restjes in konden.

Zelf de verpakking meenemen

Tegenwoordig wordt er steeds vaker in restaurants gevraagd of je de restjes mee naar huis wilt nemen, maar je kunt natuurlijk ook zelf een bakje of zakje in je tas stoppen. Zo kun je verschillende ingrediënten makkelijk apart leggen en zorg je ervoor dat de verpakking niet lekt. Hoef je de ober geen hele takenlijst voor het verpakken van je doggybag mee te geven.

Zie het als compliment

Het belangrijkste is misschien wel dat je vragen om een doggybag niet als iets ongemakkelijks ziet maar als een compliment naar het restaurant. Het is niet alleen zonde, maar ook te lekker om weg te gooien. Daarom neem je de restjes graag mee naar huis.

Bron: Iloveticketrestaurant