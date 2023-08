Dol op hartige toetjes? Maak dan dít zomerse dessert

Het is een variant op het populaire dessert met aardbeienschaafsel en sesam van TikTok.

Bevroren tomaten

Voordat je gelijk wegklikt: zelfgemaakt ijs van bevroren tomatenschaafsel is écht de moeite waard om te proberen. Serveer het met een burruta, extra vierge olijfolie, ingedikte balsamicoazijn en zeezoutvlokken, en bedank ons later!

Zó maak je het

VOOR 1 PERSOON - 1 grote bevroren tomaat - 1 bol burrata - 1 tl extra vierge olijfolie - 1 tl ingedikte balsamicoglazuur (zie hieronder) - zeezoutvlokken of grove Himalayazoutvlokken

Leg de bol burrata op een bord of in een kommetje. Schaaf de bevroren tomaat eroverheen met een mandoline of rasp. Giet de extra vierge olijfolie en het balsamicoglazuur eroverheen en bestrooi je toetje met het zeezout. Geniet van een heerlijk verfrissend dessert!

Zó maak je balsamicoglazuur

Balsamicoglazuur is niets anders dan ingedikte balsamicoazijn. Je maakt het door balsamicoazijn in een steelpannetje aan de kook te brengen en te laten sudderen op middelhoog vuur. Roer goed door tot de azijn indikt en deze ongeveer een half kopje in hoeveelheid is afgenomen. Het glazuur moet dik genoeg zijn om niet gelijk van je lepel af te glijden.

