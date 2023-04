Dol op matcha? Dan wil je déze alcoholvrije cocktail maken

Deze mocktail van Freundin is de perfecte opkikker voor in de ochtend, heerlijk bij die brunch met familie of vrienden en een geweldig alternatief voor de klassieke mimosa. Probeer hem zelf!

Matcha mocktail Voor 1 portie Voor de cocktail - 1 el matchapoeder - 4,5 cl alcoholvrije gin - 1 cl versgeperst sinaasappelsap - 2,5 cl versgeperst limoensap - 4 cl zelfgemaakte zwartetheesiroop - ijsblokjes Voor de zwarte theesiroop - 1 l zwarte thee - 2 el agavesiroop - 1 el geraspte gember

Kook de zwarte thee in theezakjes zoals je dat normaal gesproken zou doen. Laat de thee niet langer dan vijf minuten trekken om bitterheid te voorkomen.

Laat de thee samen met de agavesiroop en de geraspte gember op een laag vuur pruttelen tot er een siroop ontstaat. Laat afkoelen.

Doe de sinaasappelsap, limoensap, matchapoeder, alcoholvrije gin en zwartetheesiroop in een cocktailshaker. Voeg een hand ijsblokjes toe en schud hard.

Giet de mocktail in een gekoeld cocktailglas en decoreer naar wens.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Matcha & Tea Lover || Homecafe 🍵 (@mind.greendiary) op 26 Apr 2023 om 3:34 PDT

Bron: Freundin.de