Donderdag: Lekker-groen-dag

Het is donderdag, tijd voor een nieuw dagmenu. Met vanavond op het menu: couscous met erwtjes. Mmm!

Jessica Lek Sigurd Kranendonk

Ontbijt

Zadentoast met passievrucht

Voor 2 personen: rooster 2 sneetjes noten & zaden(spelt)brood en beleg elke toast met 2 el zuivelspread light en het vruchtvlees van een ½ passievrucht. Garneer met 4-5 blaadjes basilicum.

Bereidingstijd: 5 min. Kcal: 135 p.p.

Lunch

Groene asperges met gegrilde feta

Voor 2 personen:

• 3 el magere yoghurt

• 1 el halvanaise

• 1 tl kerriepoeder

• ¼ tl gerookte paprikapoeder

• 1 el rijstazijn

• 100 g fetakaas

• 1-2 el olijfolie

• 100 g groene asperge(tips)

• 150 g sla-melange

• 1 handje babyspinazie

• 2 takjes dille, grof gesneden

• 1 el pompoenpitten Bereidingstijd: 15 min. Kcal: 391 p.p.

Verhit een pan of contactgrill. Klop intussen een rokerige kerriedressing van yoghurt, halvanaise, kerrie­poeder, gerookte paprikapoeder en ­rijstazijn peper en zout naar smaak. Halveer de feta, bestrijk beide kanten met olijfolie en rooster ze kort. Keer halverwege. Kook de asperge(tips) in 1-2 min ­beetgaar en laat uitlekken. Verdeel de sla-melange over 2 ­borden, leg de geroosterde feta en asperge(tips) erop en garneer met ­babyspinazie, dille en pompoenpitten. Geef de kerriedressing er apart bij.

Tussendoor

Cracker met hüttenkäse & groene kruiden

Voor 1 persoon: beleg 2 sesam­crackers met 2 el hüttenkäse, 2 radijzen in ­flinterdunne plakjes, de blaadjes van 1 takje dragon en dille. Besprenkel met enkele druppels olijfolie.

Bereidingstijd: 5 min. Kcal: 155

Diner

Couscous met erwtjes & tuinboontjes

Voor 4 personen:

• 300 g couscous

• 600 ml groentebouillon

• 350 g tuinerwten (diepvries)

• 200 g tuinbonen (diepvries, ontdooid)

• ½ onbespoten sinaasappel, rasp en sap

• ¼ gekonfijte citroen, schil fijngesneden

• 3 el olijfolie

• ½ tl komijnpoeder

• 10 g platte peterselie, fijngesneden

• 10 g koriander, fijngesneden

• 1 el plantaardige olie

• 200 g bimi

• 2 eieren, gekookt Bereidingstijd: 35-40 min. Kcal: 635 p.p.

Bereid de couscous in de groentebouillon volgens de aanwijzingen op de ­verpakking. Blancheer de tuinerwten 1-2 min. in ­kokend water, schep ze uit de pan in een kom met ijskoud water en laat uitlekken. Kook ook de ontdooide tuinbonen 1 min., spoel af onder koud stromend ­water en verwijder eventueel het velletje. Roer de couscous los met een vork en meng in een kom met sinaasappelrasp en -sap, de gekonfijte citroen, olijfolie en komijnpoeder, versgemalen peper en zout naar smaak. Schep 2/3 van de fijngesneden groene kruiden door de ­couscous, alle erwtjes en tuinboontjes. Verhit de olie in een koekenpan of wok en roerbak de bimi op hoog vuur in 3-4 min. goudbruin. Snijd de eitjes met een eiersnijder in dunne plakken. Schep de couscoussalade op een grote schaal, verdeel de bimi en plakjes ei erover en garneer met de rest van de groene kruiden.

Dagtotaal: 1316 Kcal

Styling: Hanna van den Bos | Foodstyling: Anoek Lorjé