Easy lunch: flatbread met avocadospread

Na alle borrels, diners en recepties zijn we weer toe aan light en gezond, maar… wél lekker! De gerechten in dit weekmenu staan ook nog eens zó op tafel. Minimale moeite, maximale smaak.

Ans de Vree Sigurd Kranendonk

Ontbijt

Havermout met honing en noten

Voor 1 persoon: verhit 250 ml amandel­melk in een pannetje, roer er 40 g haver­mout door en kook 2 min. onder regelmatig roeren. Roer er 1 in stukjes gesneden appel, 1 tl kaneel en 1 tl vloeibare honing door en bestrooi met 1 el gehakte walnoot.

Bereidingstijd: 10 min. Kcal: 434 p.p.

Tussendoor

Koffie met tahin-rijstwafel

Voor 1 persoon: Neem 1 kop koffie en 1 groot glas water, en beleg 1 rijstwafel met 1 el tahin, wat plakjes komkommer en een plukje tuinkers.

Kcal: 123

Lunch

Flatbread met avocadospread

Voor 1 persoon:

klein flatbread om zelf af te bakken

½ avocado, vruchtvlees

150 g kikkererwten uit blik, afgespoeld en uitgelekt

½ el tahin

1 klein teentje knoflook, geperst

1 tl citroensap

1 el dukkah (AH Souq)

1 pluk kiemblaadjes, bijv. tuinkers of radijscress

Bereid het flatbread volgens de aanwijzingen op de verpakking. Draai avocado, kikkererwten, tahin, knoflook en citroensap in de keukenmachine tot een smeerbare spread, voeg zo nodig wat water of extra citroensap toe. Bestrijk het flatbread met de spread, bestrooi met dukkah en garneer met de kiemblaadjes.

Bereidingstijd: 10 min. Kcal: 544

Tussendoor

Bouillon met grissini

Voor 1 persoon: Maak 250 ml groentebouillon en roer 1 el verse gehakte groene kruiden door. Eet er 1 soepstengel bij.

Kcal: 34

Diner

Kruidige quinoa met kip en mango

Voor 4 personen:

300 g quinoa

100 g babyspinazie

½ rode peper, zaad verwijderd

4 lente-uitjes

10 g verse koriander

10 g verse munt

600 g kipfilet

zout en peper

1 volle tl piment

1 volle tl gerookte paprikapoeder

1 el olijfolie + 1 tl

1 rode paprika, in lange repen

1 gele paprika, in lange repen

2 limoenen, sap

1 rijpe mango, geschild, in stukjes

1 avocado

50 g feta

Bereid de quinoa volgens de aanwijzingen op de verpakking. Maal de spinazie, rode peper, lente-ui, koriander- en muntblaadjes (houd wat koriander en munt apart om mee te garneren) fijn in de keukenmachine. Bestrooi de kip met zout en peper naar smaak, de piment en het paprika­poeder. Bedek de kip met plasticfolie en sla de filets plat met een zwaar mes of deegroller tot ze overal circa 1,5 cm dik zijn. Verhit 1 el olie in een grote koekenpan en bak de kipfilets circa 3 min. aan. Doe de repen paprika erbij en bak de kip gaar en mooi bruin in nog circa 12 min. Giet de quinoa af, schep het spinazie­mengsel erdoor en meng met het limoensap en 1 tl olijfolie. Verdeel de stukjes mango, gebakken paprika en het vruchtvlees van de ­avocado over de quinoa. Snijd de kip in stukjes, leg op de ­quinoa en schenk het bakvocht er ook overheen. Verkruimel de feta erover en bestrooi met de achtergehouden koriander en munt.

Bereidingstijd: 15 min. Kcal: 380 p.p.

Dagtotaal: 1515 Kcal

Styling: Hanna van den Bos | Foodstyling: Victor de Launay