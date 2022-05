Een ei breken als een chef? Met dit trucje is dat een eitje

Wij leggen je hier uit waarom dat zo is.

Ei breken? Doe het zó

Veel mensen vinden het breken van een ei een vervelend klusje: voor je het weet zitten je handen onder of er drijft weer een stuk schaal in je bakmengsel dat je er met pijn en moeite uit krijgt. Gelukkig hebben chefs hier een handig trucje voor gevonden, namelijk het breken van een ei tegen een plat, vlak oppervlak. Als je het tegen een vlakke ondergrond breekt creëer je als het ware een ‘schone’ breuk en komen er dus geen stukjes schaal los. Kijk maar:

Houdbaarheid checken vóór ei breken

Wist je trouwens dat er ook een handig trucje is om te checken of je ei nog goed is? Het enige wat je hiervoor nodig hebt is een groot glas of een kommetje met water. Leg het ei hier voorzichtig in. Blijft het ei op zijn kant op de bodem liggen? Dan is het nog lekker vers. Blijft het op de bodem liggen maar staat het rechtop, dan is je ei al wat ouder maar kun je het alsnog eten. Drijft je ei naar het oppervlak? Dan is het niet meer goed en kun je het ei het best weggooien.

Bron: Kookfans