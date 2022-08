Een groene, gele of bruine banaan: wat is gezonder?

Wat betreft gezondheidsvoordelen zit er nogal wat verschil in een groene, gele en bruine banaan. Wist je bijvoorbeeld dat een rijpe banaan een stuk meer suikers en calorieën bevat?

Groen, geel of bruin?

Voordeel van een groene banaan is dan ook dat-ie beter is voor de lijn. Het zit namelijk zo: hoe rijper een banaan wordt, hoe meer zetmeel er wordt omgezet in suiker. Een rijpe banaan kan zelfs wel 20% meer suiker bevatten dan een groene, en zo ook meer calorieën.

Voordelen van de groene banaan

Behalve dat een groene banaan minder suiker bevat, zijn er nog meer voordelen. Zo bevatten ze meer vezels en daar worden je darmen hartstikke vrolijk van. Je darmen worden na het eten van zo'n banaan flink aan het werk gezet, en dat kan zelfs helpen bij darmproblemen. Er ontstaan gezonde bacteriën en gifstoffen worden sneller afgebroken. Mensen met gevoelige darmen zijn daarom gebaat bij zo'n groene rakker. Ook houden ze je bloedsuikerspiegel stabieler. Nadeel is dat een groene banaan minder makkelijk te verteren is dan een rijpere banaan. Dit betekent wel dat je er langer vol van zit.

Voordelen van rijpe en overrijpe bananen

Dan over naar de rijpe en overrijpe bananen. Hier zit dus meer suiker in, afhankelijk van hoe rijp ze zijn. Ze kunnen je bloedsuikerspiegel meer laten pieken. Dit maakt het voor bijvoorbeeld mensen met diabetes verstandiger om voor een groene banaan te gaan. Toch zijn er ook voordelen aan geel tot bruine bananen.

Ze kunnen, veel beter dan groene bananen, gebruikt worden als gezonde vervanger van suiker, bijvoorbeeld in een smoothie of cake. Daarnaast zijn ze een fantastische energiebooster. Het eten van een rijpe of overrijpe banaan levert snel een boel energie op. Hierdoor zijn ze ideaal om te eten voor het sporten. Ook dragen deze bananen bij aan een lagere bloeddruk.

Wissel eens af

Het is slim om eens af te wisselen: neem de ene keer een wat groenere banaan, de volgende keer ga je voor een rijpere. Zo pak je alle gezondheidsvoordelen mee. Alleen als je diabetes hebt, kan het slim zijn om het bij groenere bananen te houden.

Voedingscentrum

Volgens het Voedingscentrum is iedere banaan gezond. Hij staat niet voor niks in de Schijf van Vijf. Het is wel de fruitsoort met de meeste calorieën (92 per 100 gram) en weinig vitamine C. Maar de hoeveelheid kalium, vezels en zetmeel maken dat weer goed.

Dit kun je doen met overrijpe bananen:

Bron: Voedingscentrum, Quest, Radar