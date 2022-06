Dit heb je nodig voor de duo-eclairs: • 120 ml melk

• 80 g boter

• 120 g bloem, gezeefd

• 3-4 eieren Voor de donkere vulling: • 150 g medjoul dadels, ontpit en 10 minuten geweekt in heet water

• 120 ml slagroom

• 2 tl koffiepoeder

• 1 tl cacao Voor de lichte glazuur: • 150 g poedersuiker

• ½ tl vanille-essence of 1-2 el likeur

• paar el water Voor de lichte vulling: • 2 el amandel- of cashewnoten-pasta (licht of gebrand, naar smaak)

• 250 ml slagroom

• 1-2 tl koffiepoeder

• 2-3 el poedersuiker Voor het donkere glazuur: • 1-2 el likeur en/of 1-2 tl cacao (optioneel)

• paar el water Extra • spuitzak met grote gladde ronde spuitmond (Ø 10-15 mm)

• bakplaat bekleed met bakpapier

• spuitzak met gladde ronde spuitmond (Ø 8 mm)

• staafmixer Bereiden: 1 uur Bakken: 15 min Wachttijd: 15 min

Zo maak je de duo-eclairs

Begin met de eclairs: verwarm de oven voor op 210 °C. Breng in een steelpan 100 ml water met de melk, boter en een snuf zout aan de kook.

Voeg als de boter gesmolten is, in één keer alle bloem toe en roer op lager vuur 3 à 5 minuten met een houten lepel door tot een deegbal. Gaar nog 2 minuten door en haal van het vuur – laat 2 minuten afkoelen.

Voeg dan 1 ei toe en roer met de houten lepel (of mixer) vlot door. Pas wanneer het ei goed opgenomen is, kan het tweede ei op dezelfde manier erdoor. Klop het laatste ei los en voeg in beetjes toe, want een heel ei kan net te veel zijn. Het deeg moet glanzend en heel dik vloeibaar zijn.

Spatel het nog warme deeg in de spuitzak met grote spuitmond en spuit smalle eclairs op de bakplaat van 6-7 cm lang met 5 cm tussenruimte en zet in de oven. Bak ze in circa 15 minuten goudbruin en gaar, maar verlaag na 5 minuten de temperatuur naar 180 °C.

Mooi bruin en gaar gebakken? Haal dan de plaat uit de oven en zet ’m uit. Prik direct met een scherp mesje in de onder- of zijkant van de soezen enkele kleine gaatjes, leg ze met de gaatjes omhoog terug op de plaat en zet meteen terug in de oven. Laat zo nog 10-15 minuten drogen. Haal dan de plaat eruit en laat ze helemaal afkoelen.

Maak ondertussen de donkere vulling: pureer de dadels. Meng 40 ml van de slagroom erdoor. Klop de rest van de slagroom half stijf met het koffiepoeder en meng door de dadelpuree. Doe over in de spuitzak met het kleine mondje. Prik met het spuitmondje aan de onder- of achterkant van de eclair een gaatje en vul zo het soesje.

Maak dan het lichte glazuur: roer de poedersuiker los met de vanille-essence en telkens een theelepeltje water tot een dik vloeibaar glazuur ontstaat. Kwast daar de met dadels gevulde eclairs mee in.

Maak daarna de lichte vulling: roer de notenpasta los met 1-2 eetlepels van de slagroom. Klop de rest van de slagroom stijf met de koffiepoeder en poedersuiker. Meng dit door de notenpasta en doe over in de spuitzak met het kleine mondje. Laat indien nodig een halfuur opstijven in de koelkast. Prik met het spuitmondje aan de onder- of achterkant van de eclair een gaatje en vul zo het soesje.

Maak tot slot het donkere glazuur: roer de poedersuiker met het koffie­poeder los met eventueel 1-2 eetlepels likeur en/of cacao en voeg ­telkens een theelepeltje water toe tot een dik vloeibaar glazuur ontstaat. Kwast daar de eclairs met notenvulling mee in.

Fotografie: Eric van Lokven