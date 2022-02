Een plaatje op je bord: déze kleurrijke parelcouscous salade

Dit heb je nodig voor 4 personen: • 2 rode uien

• 1 el pul biber (grof gemalen rode peper)

• 4 el witte balsamicoazijn

• zout

• 150 g parelcoucous

• ½ citroen, geperst

• 1 el tahin

• ½ tl gemalen komijn

• 3 el olijfolie

• versgemalen peper

• ½ bosje dille

• 500 g gekookte bietjes

• 100 gemengde noten (zoals hazelnoot, walnoot, pistache en amandel)

• 200 g zachte geitenkaas

• 2 Chioggia-bietjes

• 1 kleine komkommer

• 200 g paarse spitskool

• 40 g bietenblad of andere mooie blaadjes sla

• 150 g granaatappelpitjes

• 4 platbroden

Bereidingstijd: 25 min

Zo maak je deze kleurrijke couscous:

Pel de ui en snijd in dunne ringen. Meng in een glazen kom de pul biber met 3 eetlepels azijn en een flinke snuf zout. Laat 10 minuten trekken.

Kook de parelcouscous volgens de aanwijzingen op de verpakking. Giet af en leg in een schaal. Besprenkel met het citroensap, de tahin, komijn, 2 eetlepels olijfolie en versgemalen peper en zout naar smaak. Knip er de dille over en schep een keer om. Laat de smaken intrekken.

Snijd ondertussen de bietjes in partjes en meng met 1 eetlepel azijn, versgemalen peper en een snuf zout.

Rooster de noten in een droge koekenpan en hak ze grof.

Snijd de geitenkaas in stukken. Schil de Chioggia-bietjes en schaaf in dunne plakjes. Schaaf de komkommer in dunne linten en de spitskool in heel dunne reepjes. Schik de couscoussalade en de verschillende groenten op een mooie schaal of 4 borden.

Plaats de gemarineerde ui, bietjes en de geitenkaas erop en bestrooi met de gehakte noten, bietenblaadjes, granaatappelpitjes en een snuf pul biber.

Serveer met warm platbrood.

Eet smakelijk!

Styling: Cyn Ferdinandus Receptuur: Bart Stuart