Een weekmenu met 7 heerlijke hoofdgerechten die je snel óf van tevoren kunt maken

Weekmenu Maandag: Bloemkool met ’n korstje Dinsdag: Rigatoni met verse worst en venkelzaad Woensdag: Pikant kippetje Donderdag: Linguine met radicchio Vrijdag: Groenterösti uit de oven Zaterdag: Noedelsoep à la minute Zondag: Broodje BLT

Maandag

Dit gaan we maken

Bloemkool met ’n korstje voor 3-4 personen

Bloemkool met 'n korstje Beeld Alan Jensen

Dit heb je nodig

1 bloemkool

2 el garam masala (Indiaas specerijenmengsel)

4 el zonnebloemolie

zout

versgemalen zwarte peper

120 ml Griekse yoghurt

2-3 tl harissa (pittige rode saus)

100 g granaatappelpitjes

4- g kappertjes, uitgelekt

1 bosje koriander, fijngehakt

platbrood

Aan de slag

Verwarm de oven voor op 200 °C. Verwijder de stronk en de harde buitenste bladeren van de bloemkool. Meng de garam masala met de olie en breng op smaak met zout en peper. Leg de bloemkool in een ovenschaal en bestrijk hem royaal met de gekruide olie. Rooster hem in de oven in 45-60 minuten beetgaar en van buiten mooi bruin, en bestrijk hem tussentijds regelmatig met olie zodat hij niet uitdroogt. Meng de yoghurt en de harissa in een kommetje. Meng voor de salsa de granaatappelpitjes met de kappertjes en de koriander. Serveer de bloemkool in zijn geheel met de harissa-yoghurt, de salsa en het platbrood. Iedereen kan zelf een stuk brood afscheuren en dit vullen met geroosterde bloemkool, salsa en harissa-yoghurt.

Bereidingstijd: 15 minuten Oventijd: 45-60 minuten

Dinsdag

Dit gaan we maken

Rigatoni met verse worst en venkelzaad voor 4-5 personen

Rigatoni met verse worst en venkelzaad Beeld Eric van Lokven

Dit heb je nodig

4 verse, grove worsten van goede kwaliteit

3 el olijfolie

3 tl venkelzaad, gemalen in de vijzel

2 tenen knoflook, fijngesneden

120 ml witte wijn

2 bosjes raapstelen*, wortels verwijderd en gewassen (ca. 200 g)

1 bosje peterselie (à 15 g)

handje ontpitte zwarte olijven van goede kwaliteit

400 g rigatoni

Parmezaanse kaas

versgemalen zwarte peper

Aan de slag

Knijp het vlees uit de worsten. Verhit de olijfolie in een ruime koekenpan en voeg het worstvlees en het fijngemaakte venkelzaad toe. Bak het vlees in 5 minuten rul en goudbruin. Voeg de knoflook toe en bak mee tot die glazig is. Giet de witte wijn erbij en laat het vocht tot de helft inkoken. Voeg de raapstelen, peterselie en zwarte olijven toe en bak al roerend mee tot de raapstelen iets beginnen te slinken. Haal dan de pan van het vuur. Kook intussen de pasta volgens de aanwijzingen op de verpakking al dente in gezouten water. Giet af en laat een beetje kookvocht in de pan zitten. Doe de pasta en het vocht bij het worstvlees en de groenten in de pan en verwarm al omscheppend kort door tot alle ingrediënten mooi door de pasta verdeeld zijn. Maak de pasta voor het serveren af met Parmezaanse kaas en wat versgemalen zwarte peper.

Tip: *Geen raapstelen? Gebruik dan doperwtjes of verse spinazieblaadjes.

Bereidingstijd: 15 minuten

Woensdag

Dit gaan we maken

Pikant kippetje voor 4 personen

Pikant kippetje Beeld Alan Jensen

Dit heb je nodig

1 hele kip, gevlinderd

1 el gerookte paprikapoeder

2 el venkelzaad

2 el gedroogde oregano

3 tenen knoflook, geraspt

zout

2 limoenen

olijfolie

4 paprika’’s, in kwarten

12 mini-tortilla's

2 avocado’s, geschild, pit verwijderd, gehalveerd

bosje koriander (à 15 g)

hot sauce naar keuze

Aan de slag

Verwarm de oven voor op 200 °C. Leg de kip op een met bakpapier beklede bakplaat en wrijf hem in met gerookte paprikapoeder, venkelzaad, oregano, knoflook, zout, rasp van 1 limoen en wat olijfolie. Rooster de kip 30 minuten in de oven. Haal hem er dan uit, leg de paprika’s erbij en vermeng met het vet dat is vrijgekomen. Bak alles dan nog circa 15 minuten tot de kip gaar is en de paprika’s mooi geroosterd zijn. Verhit intussen een grillpan op het vuur en gril de tortilla’s. Serveer de kip met de tortilla’s, stukken avocado, 1 limoen in partjes, de koriander en hot sauce voor de liefhebber. Ook lekker erbij: wat zure room of verkruimelde feta.

Bereidingstijd: 20 minuten Oventijd: 45 minuten

Donderdag

Dit gaan we maken

Linguine met radicchio voor 4 personen

Linguine met radicchio Beeld Eric van Lokven

Dit heb je nodig

4 el olijfolie

100 g pancetta, in blokje

1 rode uit, in halve ringen

4 el balsamicoazijn

1 krop radicchio, fijngesneden

300 g linguine

80 g crème fraîche

50 g pecorino, geraspt

versgemalen peper

handje peterselie (optioneel)

Aan de slag

Verhit 2 eetlepels olijfolie in een ruime koeken-pan en bak de pancetta enkele minuten. Neem het spek uit de pan en houd apart. Doe nog 2 eetlepels olijfolie in de pan, voeg de ui toe en blus af met 2 el balsamico­azijn en 2 eetlepels water. Laat de ui 10 minuten stoven. Voeg dan de radicchio toe en laat meestoven tot de sla zacht is, ca. 10 minuten. Voeg ten slotte de overgebleven 2 eetlepels balsamicoazijn toe. Kook de pasta volgens de aanwijzingen op de verpakking al dente in gezouten water. Giet af en laat een beetje kookvocht in de pan zitten. Doe de pasta en het vocht bij de gestoofde uien en radicchio in de koekenpan, voeg pancetta, crème fraîche en de kaas toe en verwarm al roerend nog kort door. Serveer de pasta met peper, eventueel wat gehakte peterselie en extra kaas.

Bereidingstijd: 25 minuten

Vrijdag

Dit gaan we maken

Groenterösti uit de oven voor 3-4 personen

Groenterösti uit de oven Beeld Alan Jensen

Dit heb je nodig

600 g aardappels, gewassen of geschild

3 grote bospenen, geschild

zout

olijfolie

versgemalen zwarte peper

4 eieren

100 g babyspinazie

2 bosjes peterselie, geplukt (à 15 g)

1 kleine rode ui, fijngesneden

1 tl mosterd

1-2 el citroensap

Aan de slag

Verwarm de oven voor op 180 °C. Rasp de aardappels en wortels grof, meng met een flinke snuf zout in een grote kom en laat 5 minuten staan. Doe de aardappel-wortelmix in een zeef en druk zo veel mogelijk vocht uit de groenten. Doe de groenten dan weer in de kom en meng met een flinke scheut olijfolie en zwarte peper. Verdeel de mix over de bodem van een ruime ovenschaal en rooster 25-30 minuten in de oven tot je een grote rösti hebt die aan de zijkanten bruin en krokant is. Maak er met een lepel 4 kuiltjes in en breek in ieder kuiltje een ei. Zet nog 6-10 in de oven, tot het eiwit gestold is. Meng de spinazie met peterselie en ui en breng op smaak met de mosterd, citroensap, een scheutje olijfolie, zout en peper. Serveer de salade op de rösti.

Tip: Verkruimel nog wat feta over de salade

Bereindingstijd: 20 minuten Oventijd: 40 minuten

Zaterdag

Dit gaan we maken

Noedelsoep à la minute voor 4 personen

Noedelsoep à la minute Beeld Alan Jensen

Dit heb je nodig

2 el zonnebloemolie

4 lente-uien, fijngesneden

1 Spaanse peper, fijngesneden

2 tenen knoflook, geraspt

2 cm gember, geraspt

1 tl five spice kruiden

2 tl maizena

900 ml kippen- of groentebouillon (van blokje)

sojasaus

150 g sugar snaps

2 paksoi Shanghai, in kwarten

200 g eiernoedels

400 g garnalen, ontdooid en gepeld

olie

hoisinsaus (zoete sojabonensaus)

Aan de slag

Zet een ruime pan op het vuur en voeg de zonnebloemolie, lente-uien, Spaanse peper, knoflook en gember toe. Fruit kort aan en voeg de five spice en de maizena toe. Roer door en giet dan de bouillon erbij. Breng aan de kook en breng op smaak met sojasaus. Voeg de sugar snaps, paksoi en de noedels toe en kook 4-5 minuten tot alle ingrediënten gaar zijn. Prik de garnalen aan stokjes en bestrijk ze licht met olie. Verhit een grillpan op hoog vuur en gril de garnalen circa 2 minuten aan beide kanten. Bestrijk ze tijdens het grillen met wat hoisinsaus. Serveer de garnalenspiesjes bij de soep.

Bereindingstijd: 25 minuten

Zondag

Dit gaan we maken

Broodje BLT voor 4 personen

Broodje BLT Beeld Alan Jensen

Dit heb je nodig

300 gemixte tomaten

olijfolie

1½ el balsamicoazijn

zout

peper

1 baguette, ongebakken

50 g roomboter, op kamertemperatuur

2 tenen knoflook, geraspt

12 blaadjes salie

12 plakken pancetta of gerookt spek

1 klein krop sla, grote bladeren verwijderd

2 el mayonaise

Aan de slag

Verwarm de oven voor op 200 °C. Leg de tomaten aan één kant van een met bakpapier beklede bakplaat en besprenkel ze met wat olijfolie, 1 el balsamicoazijn, zout en peper. Rooster de tomaten 10 minuten in de oven. Maak 12 inkepingen in de baguette, maar snijd het brood niet volledig door. Meng de roomboter met knoflook, zout en peper en smeer het tussen de inkepingen. Doe in iedere inkeping een blaadje salie en een plakje pancetta of spek. Leg het brood naast de tomaten en bak alles nog 10-15 minuten tot de salie krokant is en het brood bruin. Meng de blaadjes kropsla met de mayonaise, de overgebleven ½ eetlepel balsamicoazijn en wat zwarte peper en serveer samen met het brood en de geroosterde tomaten.

Bereidingstijd: 10 minuten Oventijd: 25 minuten