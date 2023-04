Eenmaal andermaal: Nederlandse nonnen moeten van duizenden flessen wijn af

Rondom het Oosterhoutse klooster liggen grote wijngaarden, een belangrijke inkomstenbron van de nonnen. Doordat het vorige zomer zo warm en droog was, leverde dat prachtige, volle druiventrossen op. “De zon heeft goed z’n best gedaan”, zegt zuster Maria Magdalena tegen Omroep Brabant. “We kunnen zo’n 64.000 flessen wijn gaan vullen.” Ga daar maar eens aan staan.

Te warm en te zonnig

Actiegroepen Breda maakt mij blij, No waste army en Boerschappen schieten de nonnen te hulp. “Ze zitten met een enorme uitdaging. Het probleem: het was te warm en te zonnig vorig jaar. Dat klinkt mooi, maar daardoor zitten de nonnen nu met 64.000 flessen wijn die ze moeten verkopen”, zegt Thibaud van der Steen van Breda maakt mij blij tegen de regionale omroep.

Flesje wit van eigen bodem

Speciaal voor de nonnen heeft de actiegroep een website opgetogen om de flessen wijn aan de man te brengen. In april en mei wordt de wijn gebotteld en in juni, juli, augustus en september kunnen de flessen worden opgehaald in Breda of bij het klooster. Thuis laten bezorgen kan ook. Ook fijn om te weten: voor 14,50 euro ben je al trotse eigenaar van een flesje wit of rosé van eigen bodem.

Onstuimige handel

Zo'n tien jaar geleden begonnen de nonnen met het maken van wijn, toen ze tijdens de economische crisis een nieuwe inkomstenbron moesten zoeken. Inmiddels werken er 130 vrijwilligers en mensen met een beperking op de wijngaarden.

Wijn maken is niet zonder risico, zo blijkt. 2021 was een rampjaar voor de wijnoogst en in 2020 bleven de dames ook al met duizenden flessen wijn zitten door de coronacrisis. Er werd toen amper wijn meer afgenomen door horecagelegenheden en ook een deal met KLM was van de baan: zij zouden de witte wijn gaan schenken op intercontinentale vluchten. Het was destijds ook Breda maakt mij blij die ze te hulp schoot.

Zin in een wijntje van de nonnen? Hier kun je terecht met je bestelling.

Bron: Omroepbrabant.nl