Eet jezelf gezond: deze groenten verhogen je weerstand

Groenten zijn gezond, dat hoeven we je niet meer te vertellen. Maar wist je dat bepaalde groenten in het bijzonder voor een hoge weerstand zorgen? Het zit ‘m dan voornamelijk in de combinatie van vitaminen die de groentesoort bevat. Eet je deze soorten wat vaker in het najaar, dan bouw je een verhoogde weerstand op en loop je minder vaak een griepje op.

Vitamine C

Volgens Jaap Seidell, hoogleraar Gezondheid en Voeding aan de VU, zijn het met name vitamine D en vitamine C die een rol spelen bij een goed afweersysteem. En die eerste zorgt ervoor dat we in het najaar sneller ziek zijn dan in het voorjaar. “Vooral in de winter hebben we een tekort aan vitamine D, omdat we weinig blootstelling aan zon hebben. Naar schatting heeft 35% van de mensen een vitamine D-tekort in de zomer en maar liefst 60% in de winter.” Komt daar ook nog eens een vitamine C-tekort bij vanwege te weinig groenten, dan snap je waarom de griep sneller voorkomt in de winter. Helaas kunnen we vitamine D niet zo eenvoudig bij-eten, maar er zijn wel genoeg groenten die bomvol vitamine C zitten. Voeg je deze vaker aan je eetpatroon toe, dan verlaag je de kans op griepjes al aanzienlijk.

Broccoli

Het is niet voor niets dat gymfanaten bijna dagelijks broccoli eten. Het is in deze groente vooral de vitamine C die bijdraagt aan een beter immuunsysteem. Andere voordelen zijn de grote hoeveelheid calcium, vezels en ijzer.

Pompoen

Pompoen bevat veel vitamine A en is daarmee een uitzondering op de regel van Seidell. Vitamine A voorkomt infecties en is daardoor goed tegen verkoudheid. Maar je merkt het niet alleen op de korte duur: ook op lange termijn heeft vitamine A voordelen, zoals sterkere botten en tanden.

Koolsoorten

Rode kool, witte kool, spruitjes, bloemkool: eigenlijk zitten alle koolsoorten boordevol vitamine C. Ze staan dan ook niet voor niets regelmatig op het menu in de wintermaanden. Ga je voor een lekkere stamppot, een AVG’tje of een wrap met kool? Genoeg keuze.

Tuinbonen

Hoewel ze plantkundig gezien bij de peulvruchten horen, verdienen tuinbonen zeker een plek in deze lijst. Dat is te danken aan hun hoge hoeveelheid vitamine C: per 100 gram tuinbonen eet je maar liefst 18 milligram van de vitamine.

Rode paprika

Wist je dat elke kleur paprika eigen gezondheidsvoordelen heeft? De rode paprika bevat veel (je raadt het al) vitamine C en is daarom perfect voor in het najaar. Het betekent niet dat de andere paprika’s een slechtere keuze zijn -ze bevatten alleen iets minder vitamine C.

